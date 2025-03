Una historia de superación personal: Marcano vuelve a los terrenos de juego después de 533 días

15 de septiembre de 2023, un día que estará grabado para siempre en la memoria de Iván Marcano. El defensor y capitán del FC Porto en ese fatídico día se rompió el ligamento cruzado anterior en su rodilla a los siete minutos del partido contra el Estrela Amadora, y lo que parecía una simple lesión se convirtió en un verdadero calvario. 533 días después, Marcano ha regresado a los terrenos de juego en la victoria por 2-0 ante el Arouca, demostrando que, más allá de los éxitos deportivos, los futbolistas son personas que viven una montaña rusa de emociones y sacrificios.

El viaje del defensa de 37 años no ha sido nada fácil. El central cántabro llegó al Oporto en 2014 y ya tuvo una lesión del ligamento cruzado hace tres años donde estuvo casi una temporada sin jugar. Casi 9 años después, volvió a vivir la misma pesadilla. Durante este periodo se ha enfrentado una larga y dolorosa recuperación que lo ha mantenido fuera de los campos durante un año y medio. La lesión le sucedió con 35, en el ocaso de la carrera de cualquier jugador, algo que parecía acabar con sus sueños de seguir jugando al más alto nivel. La recuperación fue un proceso agotador, tanto a nivel físico como emocional. Durante meses, Marcano se enfrentó al miedo de no poder volver a ser el mismo jugador y, sobre todo, el temor de que su tiempo en el fútbol tuviera las horas contadas.

En este largo tiempo fuera, Iván ha vivido una experiencia que pocos conocen de cerca: el dolor del futbolista que, al margen de las cámaras y las luces del estadio, lucha por recuperar su cuerpo y su mente. “Pensé que no volvería a jugar al fútbol. Fue un año y medio muy difícil, con una recuperación muy complicada”, admitió Marcano con una sonrisa de alivio tras su regreso. Un regreso que no solo fue físico, sino también emocional, pues su familia y compañeros fueron pilares fundamentales en su proceso: "Estoy muy agradecido a todos los que me han ayudado"

El entrenador de los dragones, Martín Anselmi, a pesar de conocer al español desde hace poco, ya tiene su respeto: "Conozco a Iván desde hace poco, pero lo suficiente como para alegrarme de que haya vuelto a jugar. Es un jugador muy importante. Tiene mucha experiencia y calidad. No es casualidad que siga jugando con esa edad, que haya vuelto después de tanto tiempo y haya dado ese nivel.

Su entrenador confesó que su jugador termino un poco cargado, pero que dadas las circunstancias es lo más normal. Mientras tanto, el central español, después de su vuelta quiso recalcar el papel que ha tenido durante este tiempo fuera de los terrenos de juego y el que tendrá ahora: "He intentado ayudar con mi experiencia. Siempre intentaré aportar mi granito de arena, a veces desde la banda y otras sobre el terreno de juego. Cuando has estado ausente durante tanto tiempo, no es fácil hacer oír tu voz, pero aquí estoy".

Durante su ausencia, Marcano no se ha rendido. Aunque solo ha jugado siete partidos en casi dos temporadas, nunca ha dejado de ser un líder dentro del vestuario, un capitán silencioso,pero siempre presente, aportando su experiencia y ayudando a sus compañeros jóvenes a crecer.

Hoy, con 37 años y habiendo superado uno de los momentos más duros de su carrera, Iván Marcano regresa al fútbol con una nueva perspectiva. 255 partidos, 30 goles y ocho títulos con el Oporto, pero a veces, en el futbol no hay que mirar datos o registros, sino apreciar un legado y una historia de crecimiento personal que es mucho más que una simple cifra. Una lección de perseverancia, de lucha interna, de sacrificio, y sobre todo, de humanidad. Porque, más allá de los éxitos en el campo, detrás de cada futbolista hay una persona que vive, sufre, lucha y se enfrenta a situaciones que muchas veces no se ven, pero que forman parte de la verdadera historia de cada uno.

“Lo importante es el presente. El equipo siempre es la prioridad, nunca he sido egoísta”, afirmó Marcano acerca de su futuro, demostrando que, tras una pesadilla de casi dos años, lo único que importa ahora es el regreso y el momento de disfrutar del juego, un juego que, para él, tiene mucho más significado que antes.