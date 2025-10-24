FÚTBOL INTERNACIONAL
La historia se repite con Vitor Roque
Batacazo para Palmeiras en la ida de las semifinales de la Libertados y para un 'Tigrinho' que no tuvo su mejor noche
Liga Deportiva Universitaria de Quito dio la sorpresa y metió un pie en la final de la Copa Libertadores tras anestesiar con un 3-0 al todopoderoso Palmeiras en la eliminatoria de ida de las semifinales. Noche amarga para un 'Verdao' que festejaba su 107 aniversario y perdió la condición de invicto en el campeonato. Ni un motivado Vitor Roque pudo evitar tal descalabro: Gabriel Vilamil se lució con un doblete y Lisandro Alzugaray remató de penalti en el añadido del primer tiempo.
El Rey de Copas ecuatoriano firmó una noche de ensueño para ilusionarse con volver a disputar el máximo título continental que ya ganó en 2008. Y a Palmeiras no le queda otra que buscar la épica el próximo viernes 31 de octubre en su feudo, el Allianz Parque.
No tuvo tampoco su noche un 'Tigrinho' que venía enchufado no, lo siguiente: cinco goles en los últimos cuatro encuentros del Brasileirão. Y había mandado a River Plate a casa con dos dianas en los cuartos de final. Pero no estuvo nada fino ante Liga de Quito y fue completamente neutralizado por Richard Mina y José Quinteros. En la única que tuvo, se topó con un muro llamado Dida Domínguez.
Inofensivo
La imagen que dejó al ser sustituido fue de absoluta frustración. Abel Ferreira decidió sacarle del partido en el 82' para que dejara su lugar a Bruno Rodrigues. Se vio desbordado emocionalmente, visiblemente desquiciado por la incapacidad de encontrar espacios en la zaga rival, superar a sus defensores o incluso conectar balones con sus compañeros. El plan de LDU salió a la perfección y 'Tigrinho' fue totalmente anulado. Palmeiras depende de prácticamente un milagro.
- Si a Iñigo Martínez le hubieran ofrecido dos años más de contrato no se habría marchado
- ¡Alarma De Jong!
- Nico Williams avisa al Athletic: 'Volveré
- Al final Laporta tendrá razón con las secciones
- La salida de Ter Stegen, cada vez más cerca
- Malas noticias de la Seguridad Social: cambian las reglas para jubilarse y podrías quedarte sin pensión
- Xavi Simons: cuestión de tiempo
- Courtois: 'No es normal tener que hacer milagros cada año para inscribir jugadores