La historia que emociona a Argentina: de vender alfajores en la calle a jugar con Messi

El mundo del fútbol está lleno de historias emocionantes. Es un deporte que, de un día para otro, puede cambiar tu vida y la de tu familia. La historia de superación de Lautaro Rivero es digna de un cuento y, para muchos, un sueño a cumplir. Lautaro es un central de River, del 2003, que tras una temporada sobresaliente ha recibido la llamada de Leonardo Scaloni.

Canterano de River Plate, el central zurdo de 1,85 m salió cedido a Central Córdoba en junio de 2024 por 18 meses, pero sus buenas actuaciones, como conquistar la Copa Argentina y lograr un importante triunfo ante Flamengo en la Libertadores (1–2), obligaron a River a romper la cesión antes de tiempo para recuperarlo.

Esta exhibición despertó la atención de Scaloni, que lo ha convocado con la Albiceleste. De esta forma, Lautaro podrá cumplir su gran sueño: jugar con Leo Messi. Pero lo mejor de todo esto, es la historia que hay detrás del defensor.

Una infancia totalmente opuesta

Como muchos argentinos, la realidad es otra. De pequeño, se crió en una familia humilde. Estuvo siempre ayudando a los suyos vendiendo alfajores, flores y cuadernos por las calles. Más allá del fútbol, su recorrido personal conmovió al país. “Hace un año. No puedo creer todo esto”, escribió en Instagram junto a una foto vendiendo alfajores. “No sólo alfajores, también vendía flores… iba al mercado o a la feria a vender cuadernos. En vacaciones de inferiores me la pasaba vendiendo”, contó en ‘Fox Sports Radio’.

Pero Lautaro creyó en el trabajo. Nunca dejó de entrenar. "Fue un proceso que me marcó la vida. Para mí y para mi futuro. A pesar de todo, jamás dejé de entrenar e ir a River. Sabía que en algún momento iba a solucionar mis problemas, pero también sabía que entrenando sólo a la mañana no me iba a alcanzar”, proseguía.

Ahora, ha sido llamado para disputar los encuentros ante Venezuela y Puerto Rico. Compartirá lista con Leo Messi. Incluso Hugo Basilotta, vicepresidente de Alfajores Guaymallén, la marca que él vendía, celebró la noticia: “¡Vamos, Lautarito querido, el caviar da suerte!”. Increíble.