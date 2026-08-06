La historia de Aye Diop: De convivir con futbolistas de élite a formar a la nueva generación

Nacido en Senegal el 23 de julio de 2002, Aye Diop llegó a España a la edad de ocho años, gracias a la oportunidad que le otorgó su gran pasión por aquel entonces: el kung-fu. Contrariamente a lo que se podría esperar de quien ha podido disfrutar de una trayectoria en la que ha coincidido con jugadores de primera línea, de pequeño el fútbol no era su deporte preferido, pues el mencionado arte marcial le causaba más interés.

Sin embargo, todo cambió cuando fue escalando en su carrera futbolística, ya que su progresión motivó un cambio en su perspectiva y jugar con el balón pasó de ser un simple hobby a convertirse en una parte imprescindible en su vida. A sus 24 años, Diop ha pasado por grandes canteras del fútbol, como la de Espanyol, Damm o Deportivo de La Coruña. Además, superada la etapa de formación, vivió una breve aventura en el fútbol austríaco, antes de volver a la península para defender la camiseta de Sabadell, Andorra B y Club Futbol Parets, donde jugó hasta mitad de la pasada campaña.

De compartir anécdotas con grandes talentos a buscar formarlos

No obstante, pese a su paso por algunas de las mejores canteras del fútbol español, la historia de Aye Diop no se mide únicamente por los conjuntos en los que ha jugado, sino por el camino recorrido y las personas con las que lo ha compartido, al haber tenido la oportunidad de coincidir con grandes estrellas en algunos partidos y entrenos de categorías inferiores.

Durante su estadía en el Espanyol, coincidió con jugadores como Adrià Bernabé, Arnau Puigmal o Jordi Escobar, quien se convertiría en uno de sus mejores amigos. Más adelante recaló en la Damm, club reconocido por su trabajo en el fútbol base. Allí, al entrenar con frecuencia junto a equipos de una categoría superior a la que le correspondía por edad, compartió vestuario con algunas de las grandes caras visibles de LaLiga en los últimos tiempos, como Joan Garcia, Edu Expósito o Mika Mármol, con el que mantiene cercanía a día de hoy. Posteriormente recaló en el Depor, donde jugó tres temporadas y media en las que coincidió con Yeremay Hernández, actual estrella del conjunto gallego, con la que compartió diversas anécdotas.

Eso sí, su paso por el Deportivo de La Coruña no fue impedimento para que hiciera amistad con jugadores del eterno rival, el Celta de Vigo, puesto que al coincidir con ellos en la selección gallega logró tener una gran relación con Damián Rodríguez, Miguel Rodríguez y el ex celtista Gabri Veiga. Además, Diop mantiene aún hoy en día amistad con otros futbolistas como Alejandro Balde, lateral izquierdo del FC Barcelona, o Mujaid Sadick, central del Genk.

Aye Diop junto a uno de sus grandes amigos en el fútbol, Alejandro Balde / Redes

Sin embargo, tras un inicio de campaña en el Club Futbol Parets marcado por unos problemas personales y una fascitis que le alejó de los terrenos de juego, Aye Diop decidió pausar su carrera a mitad del pasado curso. Aun así, lejos de rendirse y alejarse para siempre de su pasión, ha decidido centrarse en dar inicio a un nuevo proyecto, sin cerrar la puerta a un regreso al césped como jugador en un futuro. Después de vivir desde dentro alguna de las mejores canteras del país, Diop apuesta por crear una academia de tecnificación de fútbol con un claro objetivo: transmitir su aprendizaje a las nuevas generaciones. El haber compartido tantos años de formación con jugadores profesionales le permite comprender qué marca realmente la diferencia en alguien que juega a la pelota para llegar o no a cumplir el sueño de todos los niños de convertirse en futbolista.

Así, su propósito no consiste únicamente en enseñar técnica o táctica. Quiere ayudar a los jóvenes a compartir los valores que vivió durante su trayectoria y ayudarles a crecer tanto dentro como fuera de los terrenos de juego, porque si algo le enseñó el camino recorrido es que el éxito no depende solo del talento, sino también de la preparación, mentalidad y predisposición con la que se afronta cada etapa.