ARABIA SAUDÍ

El Al Hilal neutraliza el gol 959 de CR7 y aumenta a 7 puntos su ventaja sobre el Al Nassr

El Al Nassr de Cristiano Ronaldo encadenó su tercera derrota consecutiva y su cuarto partido seguido sin ganar

El Al Hilal celebra su gol ante el Al Nassr

El Al Hilal celebra su gol ante el Al Nassr / @Alhilal_FC

EFE

Riad

El Al Hilal, líder de la liga de Arabia Saudí, ha aumentado a 7 puntos su ventaja sobre el Al Nassr de Cristiano Ronaldo al ganar este lunes por 3-1 y con remontada al equipo del delantero portugués, que anotó su gol número 959 como profesional.

Cristiano Ronaldo situó a su equipo a un solo punto del Al Hilal al marcar al borde del descanso el 0-1 en el Kingdom Arena de Riad. Pero en la segunda mitad todo cambió. Salem Al Dawsari marcó de penalti en el 57 el 1-1 y tres más tarde el Al Nassr se quedó con uno menos por la expulsión de Nawaf Al Aqidi.

Cristiano Ronaldo, ante el Al Hilal

Cristiano Ronaldo, ante el Al Hilal / @AlNassrFC

El Al Hilal aprovechó su superioridad numérica, aunque tuvo que esperar hasta el tramo final para completar la remontada con los goles de Mohamed Kanno (81) y el portugués Rubén Neves de penalti (92).

Tras 14 jornadas, el Al Hilal lidera la tabla con 38 puntos, siete más que un Al Nassr, segundo y que encadenó su tercera derrota consecutiva y su cuarto partido seguido sin ganar.

