En directo
Arabia Saudí
Al Hilal - Al Nassr, en directo: partido de la Primera División de Arabia Saudí
Sigue en directo el duelo entre los dos primeros clasificados de la Primera División de Arabia Saudí
Xavi Turu
El Al Hilal, líder de la Primera División de Arabia Saudí, recibe al segundo clasificado, el Al Nassr de Cristiano Ronaldo. Sigue en directo el partido en Sport.es.
Al Hilal - Al Nassr
Calentamiento de Cristiano y compañía.
Al Hilal - Al Nassr
La llegada del conjunto visitante al Kingdom Arena.
Al Hilal - Al Nassr
¡Menos de 10 minutos para que empiece el partido!
Al Hilal - Al Nassr
Estos son algunos de los nombres propios, conocidos y no tan conocidos, que estarán en el tapete verde en este partido. Por parte local Darwin Núñez, Ruben Neves, Theo Hernández y Malcom, entre otros, y por lo que respecta a los visitantes veremos a Cristiano Ronaldo, Iñigo Martínez, Coman, Mané, Joao Félix, etc.
Al Hilal - Al Nassr
Auténtico partidazo en la liga saudí enfrentándose primero contra segundo. Quedan todavía muchas jornadas, pero el Al-Hilal manda al frente de la tabla con 35 puntos. Los de Inzaghi buscarán llevarse tres puntos importantes ante los suyos ante un Al-Nassr que intentará sumar a domicilio para no descolgarse demasiado de la zona noble. El equipo de Cristiano Ronaldo y compañía es segundo, con 31 puntos. Los locales están fuertes en liga, ya que todavía no conocen la derrota en la competición doméstica, sumando tan solo dos empates y once victorias.
Al Hilal - Al Nassr
Saltan a calentar los locales.
¡XI para el conjunto visitante!
Jorge Jesus apuesta por viejos conocidos de la liga española como son Cristiano Ronaldo o Iñigo Martínez.
Nawaf, Boushal, Simakan, Iñigo Martínez, Ayman, Brozovic, Al-Khaibari, Angelo, Joao Félix, Coman y Cristiano Ronaldo.
¡XI para el conjunto local!
El equipo de Simone Inzaghi salta al verde con estos once futbolistas:
Alyami, Hamad, Altambakti, Moteb, Theo Hernández, Al-Dawsari, Rúben Neves, Savic, Salem Al-Dawsari, Malcom y Darwin Núñez.
¡¡MUY BUENAS TARDES A TOD@S!!
Arrancamos la retransmisión con el partido entre el Al Hilal y el Al Nassr, choque de alturas en la zona noble de la tabla. El encuentro, correspondiente a la jornada 15 de la liga saudí, empezará a las 18:30 horas y se disputará en el Kingdom Arena.
