Al Hilal - Al Nassr, en directo: partido de la Primera División de Arabia Saudí

Al Hilal - Al Nassr

Auténtico partidazo en la liga saudí enfrentándose primero contra segundo. Quedan todavía muchas jornadas, pero el Al-Hilal manda al frente de la tabla con 35 puntos. Los de Inzaghi buscarán llevarse tres puntos importantes ante los suyos ante un Al-Nassr que intentará sumar a domicilio para no descolgarse demasiado de la zona noble. El equipo de Cristiano Ronaldo y compañía es segundo, con 31 puntos. Los locales están fuertes en liga, ya que todavía no conocen la derrota en la competición doméstica, sumando tan solo dos empates y once victorias.