El Al-Hilal aprovecha el traspaso de Karim Benzema para lanzar un dardo a Cristiano con Messi

El mercado de traspasos siempre reserva una última sorpresa. En esta ocasión, el nombre propio ha sido el de Karim Benzema, que ha abandonado el Al-Ittihad en los instantes finales del mercado invernal para enfundarse la camiseta de su gran rival, el Al-Hilal, en una operación tan llamativa por el destino como por la cifra final: cero euros.

Mucho más que un simple traspaso

Desde su llegada a Arabia Saudí en el verano de 2023, Benzema se había convertido en uno de los grandes símbolos y exponentes del país y de la Saudi Pro League. El exjugador del Olympique de Lyon dejó la capital español tras 14 temporadas en el Real Madrid y firmó con el Al-Ittihad un contrato multimillonario, valorado en alrededor de 100 millones de euros por temporada durante tres campañas. Su primera temporada fue correcta, aunque sin el brillo esperado, con 13 goles y 8 asistencias en 29 partidos. Sin embargo, su rendimiento ha ido de menos a más. En total, el francés ha cerrado su etapa en el club saudí con 54 goles y 17 asistencias en 83 encuentros, cifras que avalan un rendimiento sostenido pese a su edad (38 años).

Ese balance hacía pensar en una continuidad más allá de junio de 2026. Sin embargo, la relación entre el jugador y el club se fue deteriorando hasta romperse por completo. Según varias informaciones, el Al-Ittihad planteó una renovación en condiciones que no convencieron al delantero, proponiéndole seguir sin salario fijo a cambio de percibir el 100 % de los derechos de imagen. Benzema interpretó la oferta como una falta de respeto, llegó a sentirse "insultado" y la situación acabó dinamitando el vínculo entre ambas partes.

Desde ese momento, el Balón de Oro de 2022 dejó de entrar en los planes deportivos del club y se negó a volver a jugar. Con el reloj apurando las últimas horas del mercado de invierno, se cerró su salida de manera gratuita rumbo al Al-Hilal, reforzando al gran dominador del campeonato.

El movimiento no estuvo exento de polémica. Diversas informaciones apuntan a que Cristiano Ronaldo intentó frenar el traspaso, preocupado por el impacto deportivo que tendría la llegada de Benzema al equipo dirigido por Simone Inzaghi. El astro portugués habría tratado de evitar que la liga quedara aún más desequilibrada y concentrada en un reducido número de clubes. Sus gestiones, sin embargo, no tuvieron efecto.

El Al-Hilal no dejó pasar la ocasión para escenificar el golpe. El club saudí acompañó el anuncio oficial del fichaje con una imagen cuidadosamente diseñada. En ella, Benzema aparece vestido con los colores de su nuevo equipo, sentado en una butaca y escuchando música, en una clara recreación de la icónica fotografía de Leo Messi tras conquistar la Copa América, rodeado de trofeos. Un mensaje visual que no pasó desapercibido y que añadió una última capa simbólica a uno de los movimientos más comentados del mercado.