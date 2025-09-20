El hijo de Zidane podría jugar la Copa África con Argelia

Luca Zidane, el segundo hijo de Zinedine, ha recibido el visto bueno por parte de la FIFA a su solicitud para cambiar su nacionalidad deportiva. De la francesa a la argelina, por lo que será elegible para la próxima Copa de África, que se disputará en Marruecos del 21 de diciembre de 2025 hasta el 18 de enero de 2026.

Pese a jugar con Francia en las categorías inferiores (desde la sub-16 hasta la sub-20), el guardameta que milita actualmente en el Granada ha decidido cambiar en busca de poder afianzarse como titular en una selección nacional, donde podría debutar este próximo mes de octubre, con los partidos ante Somalia y Uganda.

La situación en la portería de la selección de Argelia está ahora mismo poco definida con Alexis Guendouz como el titular ahora mismo y Ousamma Benbot como otro de los habituales. Por su parte, Alexandre Oukidja será baja durante toda la temporada tras sufrir una rotura de ligamentos cruzados de la rodilla derecha en julio y no podrá estar para la cita de la Copa África.

Así pues, a Luca Zidane se le abre una gran posibilidad para asaltar a la titularidad de la selección argelina, que no pasa por su mejor momento.

Luca Zidane, de 27 años, ha jugado toda su carrera en España. Tras formarse en el Real Madrid, fichó cedido por el Racing de Santander en 2019. Regresó al Real Madrid tras su cesión y fichó por el Rayo Vallecano con la libertad en octubre de 2020, antes de fichar por el Eibar en 2022 y por el Granada dos años después.