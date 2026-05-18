El hijo de Ronald Koeman hace historia casi el mismo día que su padre

Ronald Koeman Jr., hijo de una de las leyendas del FC Barcelona, pasará a la historia casi el mismo día que su padre. Si el exazulgrana lo hizo el 20 de mayo de 1992, al marcar el gol que dio la primera Copa de Europa al FC Barcelona, su hijo lo ha hecho, tres días antes pero en el 2026, al anotar un tanto que vale una permanencia en la máxima categoría del fútbol holandés.

El actual portero, nacido en Barcelona hace 30 años, se ha convertido en el último héroe del Telstar. En el último minuto del partido ante el Volendam, con empate a uno en el marcador, el Telstar perdía la categoría en la Eredivisie. Pero llegó una jugada que podía evitarlo. De esas que están escritas para los valientes. Y Ronald Koeman Jr. demostró serlo.

El arquero del Telstar asumió la responsabilidad de lanzar un penalti a favor. No le pudo la presión. Acomodó el balón. Marcó y la dio la salvación a su equipo convirtiéndose en el héroe de su equipo.

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Al término del partido, Ronald Koeman Jr. manifestó a ESPN que “en la juventud fallé uno, pero ahora lo metí y es increíble. He hecho historia, pero en el momento de lanzarlo no lo piensas”.