El hijo de Ronald Koeman: doblete de penalti y máximo goleador del equipo... ¡siendo portero!

Normalmente dicen que el apellido pesa en los hijos de futbolistas profesionales. Y más cuando sus progenitores han sido leyendas. El de Koeman, de hecho, se conoce por todo el mundo. Y su hijo se está dando a conocer por protagonizar alguna de las historias más curiosas del panorama del fútbol internacional actual.

Ronald Koeman Jr., portero del Telstar de la Eredivisie, ha vuelto a ser el protagonista de las noticias en Países Bajos no solo por volver a marcar un gol, sino por hacerlo por partida doble. El hijo de Koeman marcó un doblete de penalti (en el minuto 63 y en el 101) para rescatar un empate 2-2 ante el Cambuur en un partido que su equipo tenía prácticamente perdido en la máxima división neerlandesa.

El guardameta es un goleador nato. Con los dos goles, Koeman se convierte en el primer portero de la historia de la Eredivisie que consigue un doblete en un mismo encuentro, además de colarse en lo más alto de la tabla de goleadores de su equipo. Al menos, de forma momentánea tras tres jornadas de liga.

El partido había empezado de la peor manera posible para el Telstar. El conjunto local se quedó con diez futbolistas en el minuto 22 por la expulsión de Nökkvi Thórisson y logró resistir hasta el descanso, pero el partido se le escapó de las manos tras la reanudación. Rafik El Arguioui adelantó al Cambuur en el 53 y Nicolas Binder amplió la ventaja en el 60.

Entonces, el hijo del exentrenador de la selección de Países Bajos o del FC Barcelona, entre otros, salió a escena y cogió la responsabilidad del equipo cuando tuvo la oportunidad de lanzar el penalti. Lo convirtió. También el que tuvo en el tiempo de añadido, consagrándose así en el héroe del Telstar. De nuevo.

"Koeman al rescate", escribió el club en redes sociales anunciando el resultado del partido (2-2).

No es la primera vez para Koeman Jr.

Lo más llamativo es que esta no es la primera aparición goleadora de Koeman Jr. El pasado mes de mayo, el portero ya se había convertido en héroe del Telstar al marcar otro penalti en los últimos minutos ante el Volendam. Aquel gol dio la victoria a su equipo y resultó decisivo para asegurar la permanencia en la Eredivisie.

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Ronald Koeman Jr. marca de penalti en el 90 y salva al Telstar del descenso / @telstar1963nv

Su padre, un defensa que se caracterizó para ser un goleador, le ha pasado sus genes al hijo. Del gol clave que ganó la Copa de Europa para el Barça en 1992 en Wembley al portero tirapenaltis del Telstar. Una historia de tradición familiar.