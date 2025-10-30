Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
El hijo mayor de Cristiano Ronaldo debuta con la sub-16 de Portugal

El primogénito de CR7 entró en el minuto 90 ante Turquía

SVETI MARTIN NA MURI (Croatia), 13/05/2025.- Cristiano Ronaldo Junior (R) of Portugal celebrates with a teammate during the match between Portugal and Japan at the Vlatko Markovic Under-15 youth tournament in Sveti Martin na Muri, Croatia, 13 May 2025. Cristiano Ronaldo Junior, son of Cristiano Ronaldo, is part of the Portugal squad that is taken part in the tournament. (Croacia, Japón) EFE/EPA/ANTONIO BAT / ANTONIO BAT / EFE

EFE

Lisboa

El hijo mayor de Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo Júnior, debutó este jueves con la selección sub-16 de Portugal y participó en la victoria lusa en el Torneo de la Copa de las Federaciones sobre la anfitriona Turquía (2-0).

Cristiano Júnior, extremo de 15 años, solo entró en el campo en el minuto 90, cuando el marcador favorecía a los portugueses tras los goles de Samuel Tavares y Rafael Cabral, canterano del Sporting -donde se formó el propio Cristiano- y del Braga, respectivamente.

La sub-16 lusa volverá a pisar el terreno de juego de la ciudad turca de Antalya el próximo sábado, frente a Gales, y el martes siguiente, contra Inglaterra.

'Cristianinho', como se le conoce en Portugal, comienza así su andadura en la sub-16 tras una exitosa etapa con la sub-15.

En mayo, disputó sus primeros partidos con la camiseta portuguesa en el Torneo Vlatko Markovic en Croacia, donde brilló con un doblete en la final ganada ante el país anfitrión (2-3).

Al igual que Cristiano Ronaldo, 'Júnior' juega en la cantera del Al Nassr saudí, y anteriormente militó en las categorías inferiores del Manchester United y del Juventus de Turín.

