El hijo de Maradona explota: "Mataron a mi padre"

El juicio que investiga la muerte de Diego Armando Maradona mantiene en vilo a Argentina. En las últimas semanas, se está desarrollando un proceso judicial que busca determinar si hubo negligencia médica en el tratamiento del legendario futbolista, quien falleció el 25 de noviembre de 2020 a los 60 años. Siete profesionales de la salud, incluidos médicos y enfermeros que lo atendieron, se encuentran imputados por homicidio simple con dolo eventual, un delito que puede acarrear penas de hasta 25 años de prisión.

La muerte de Maradona generó conmoción a nivel mundial, y el proceso judicial que ahora se lleva a cabo ha despertado el interés de millones de personas, tanto en Argentina como en el resto del mundo. Según el informe forense presentado por la fiscalía, Maradona padecía graves patologías hepáticas, cardíacas y pulmonares. La acusación sostiene que los profesionales a cargo de su cuidado no tomaron las medidas necesarias para garantizar su bienestar, lo que derivó en su fallecimiento.

Las declaraciones de Diego Jr.: "Mataron a mi padre"

En medio del juicio, Diego Armando Maradona Sinagra, hijo del astro argentino, ofreció declaraciones contundentes en el programa televisivo 'El Chiringuito', presentado por Josep Pedrerol. Con evidente dolor, el napolitano expresó: "Lo que más me duele es que mataron a mi padre. Así de claro. No lo atendieron bien y no hicieron nada para salvarlo".

Diego Jr., quien es entrenador del UD Ibarra en la Tercera RFEF de España, aseguró que sigue de cerca el juicio y que su familia está preparada para afrontar este difícil proceso: "Es un momento complicado para nosotros, para la familia. Van a venir momentos difíciles, pero estamos preparados".

Acusaciones de negligencia y robo

El hijo del astro argentino no solo denunció la mala atención médica que recibió su padre, sino que también afirmó que Maradona fue víctima de un esquema de corrupción. Según Diego Jr., su padre fue despojado de su dinero por personas cercanas a él: "Después de tantos años de negocios y de robarle dinero, a esta gente mi padre les servía muerto. ¿Por qué? No lo sé... pero, actuando como actuaron los médicos y los que pusieron a los médicos, no me deja otra opción".

Diego Jr. insiste en que las pruebas demostrarán que hubo una grave negligencia médica: "Estoy seguro de que vamos a demostrar que fue una negligencia. Ni los médicos ni los enfermeros lo atendieron bien. No hicieron nada para salvarlo. Si lo hubieran tratado bien, estaría aquí sentado en este momento".