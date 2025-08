Heung-min Son anuncia emocionado su adiós del Tottenham

El momento que nadie en el Tottenham quería que llegara, finalmente llegó. Heung-min Son, en la rueda de prensa previa al partido de pretemporada contra el Newcastle, ha anunciado que pondrá fin a su etapa como jugador de los Spurs este mismo verano. El delantero surcoreano disputará su último partido este domingo para cerrar una década en el club de su vida con quien pudo levantar la Europa League a finales de la temporada pasada.

Era un secreto a voces que el delantero se ha encargado de confirmar en rueda de prensa: "Antes de comenzar la rueda de prensa, quería comunicarles que he decidido dejar el club este verano. Con todo respeto, el club me está apoyando en esta decisión", explicó Son, visiblemente emocionado desde el principio. "Fue la decisión más difícil que he tomado en mi carrera. Tengo recuerdos increíbles. Fue muy difícil tomar la decisión", reconoció.

Una etapa que termina

A pesar de su amor por el Tottenham, el delantero siente que su etapa en el club se cerró con la conquista de la Europa League la temporada pasada: "Necesito un nuevo entorno para superarme. Necesito un pequeño cambio; 10 años es mucho tiempo. Llegué al norte de Londres de niño, con 23 años, ¡qué joven! Dejo este club como un hombre adulto, muy orgulloso", explicó. "Quiero agradecer a toda la afición de los Spurs por tanto cariño. Espero que esta despedida sea oportuna y que este sea el momento adecuado para tomar esa decisión. Espero que todos puedan aceptarlo y respetarlo".

Su entrenador, Thomas Frank, se mostró comprensivo con la decisión de su jugador: "Personalmente, me habría encantado trabajar con esta fantástica persona y jugador", desveló. "Es una auténtica leyenda de los Spurs en todos los sentidos, uno de los mejores jugadores de la Premier League. Nunca es fácil encontrar el momento perfecto, y mi llegada facilita un poco el final".

Son se marchará del Tottenham como uno de los mejores jugadores de su historia. Llegó en 2015 procedente del Bayer Leverkusen y ha conseguido colarse entre los cinco máximos goleadores de la historia del club con 173 tantos. Su futuro apunta a la MLS, aunque antes deberá disputar su último partido como jugador de los Spurs contra el Newcastle en el Estadio de la Copa del Mundo de Seúl este domingo, a las 13:00 horas.