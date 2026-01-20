Hervé Renard, entrenador (57 años), sobre Brahim: "Lo que hizo es una falta de respeto hacia todo un país y todo un pueblo"

La final de la Copa África entre Marruecos y Senegal sigue dando mucho de qué hablar. En concreto, la acción protagonizada por Brahim Díaz, que falló un penalti lanzado a lo 'panenka' en el último minuto del encuentro y que habría dado prácticamente el triunfo a los suyos. Ese error, unido al gol de Senegal en la prórroga, terminó condenando al futbolista del Real Madrid.

Lo cierto es que Brahim fue el auténtico líder del combinado marroquí a lo largo de todo el campeonato e incluso fue premiado como mejor jugador del torneo. Sin embargo, en el momento más decisivo de la Copa África no acertó desde el punto de penalti, una acción que abrió la puerta a una avalancha de críticas por la forma elegida para ejecutar la pena máxima.

SPORT.es

En ese sentido, Hervé Renard, seleccionador de Arabia Saudí y exseleccionador de Marruecos (2016 a 2019), cargó con dureza contra el delantero madridista. El técnico francés condenó la decisión de Brahim en el lanzamiento desde los once metros: “¿El penalti panenka de Brahim Díaz? Tienes derecho a fallar un penalti, pero en ese caso soy categórico y no tengo ninguna compasión. Es una falta de respeto hacia todo un país y todo un pueblo que lleva 50 años buscando el éxito”.

“En menor medida, experimenté lo mismo en la Copa Árabe contra Marruecos. Uno de mis jugadores, Abdullah Al-Hamdan, falló por completo su penalti a lo Panenka. Le pedí que me acompañara a la rueda de prensa posterior y se disculpara”, explicó Renard sobre cómo resolvió una situación parecida como seleccionador de Arabia Saudí.

Brahim, tras perder la Copa África / Themba Hadebe

No obstante, también ha habido muchas voces que han defendido a Brahim. Entre ellas, Sergio Ramos apoyó al atacante del Real Madrid. “Solo fallan los que tienen la personalidad de tirarlos. Cabeza alta siempre, hermano. El fútbol siempre da revancha y nos has dado mucho más de lo que hoy se te ha escapado. A por la siguiente con más fuerza. Siempre en mi equipo”, compartió por las redes sociales.

Otro que también defendió al internacional con Marruecos fue Luis Enrique. El entrenador del PSG indicó que "Brahim un jugador magnífico". "Le conozco. Le llevé un partido para la selección. Es un jugador excepcional y una gran persona. Es injusto. Puedo comprender que es difícil aceptar eso. Lo más importante son los valores que puedes mostrar a los jóvenes. No es un asesino ni una mala persona. Hay que respetar", expuso.