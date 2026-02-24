El héroe que clasificó a Curazao para el Mundial renuncia para cuidar a su hija enferma

Este Mundial de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá es uno de las citas que más historias humanas ha generado. El cambio de formato ha provocado que selecciones menos conocidas tengan la oportunidad de clasificarse para el torneo de fútbol más importante del planeta. Una de ellas fue Curazao, que se clasificó este pasado año por primera vez en su historia a una Copa del Mundo.

A los mandos del equipo del Caribe se encontraba el técnico neerlandés Dick Advocaat, el 'Abuelo' de 78 años que ya había dirigido a Holanda en el Mundial de Estados Unidos del 94.

El 'Abuelo' es un nómada de los banquillos que ha dirigido a equipos de entidad como el PSV, Borussia Dortmund, Zenit, Sunderland, Fenerbahçe o Glasgow Rangers, además de a selecciones de medio mundo, desde Corea del Sur a Irak pasando por Emiratos Árabes Unidos, Serbia o Rusia, y hasta esta semana, 'La Familia Azul'.

A 108 días del inicio del Mundial 2026, el técnico ha anunciado en un comunicado difundido por la Federación de Fútbol de Curazao que renuncia como entrenador principal por motivos personales, ya que tiene que dedicarse por completo al cuidado de su hija, quien "enfrenta problemas de salud".

"Extrañaré mucho a Curazao, su gente y mis colegas. Considero que clasificar a la nación más pequeña para la Copa del Mundo fue uno de los momentos más destacados de mi carrera. Soy orgulloso de mis jugadores, personal y miembros de la junta directiva que creyeron en nosotros", afirmó.

Advocaat se habría convertido en el entrenador de mayor edad en dirigir en una Copa del Mundo: “Siempre he dicho que la familia va antes que el fútbol. Considero que clasificar a Curazao al Mundial fue uno de los momentos más destacados de mi carrera, y me siento orgulloso de mis jugadores, del cuerpo técnico y de todos los que creyeron en nosotros”.

Una gesta que aplaudió el mundo del fútbol

El hito de Advocaat sonó en todo el mundo, al clasificar a una isla de 155.000 habitantes en 444 kilómetros cuadrados, cerca de la costa de Venezuela. La peculiaridad de esta selección, tras dos años de proyecto y siendo el país más pequeño de la historia en clasificarse, es que los 23 convocados para el partido en Jamaica eran nacidos en el territorio europeo y no en el continente americano. Y la mayoría milita en equipos de ligas menores como la de Turquía y la Eredivisie, una liga holandesa que hace de puente a Europa para muchos de ellos.

Obispo, Fonville, Floranus y Shambo juegan en la liga neerlandesa, mientras los hermanos Bacuna, Juninho y el capitán Leandro lo hacen en la Superliga otomana. Entre todos ellos aparece Jurgen Locadia, jugador del Intercity alicantino, de la Segunda RFEF, que entró en la convocatoria por la lesión del único futbolista nacido en la isla, Tahith Chong, que milita en el Sheffield United de la segunda inglesa.

Fred Rutten, de 63 años y con una amplia trayectoria en Europa dirigiendo clubes como PSV, Feyenoord y Schalke 04, será su reemplazante en este Mundial. "Es un momento difícil para Dick y le deseo a él y su familia fuerza. Es realmente un honor continuar con su trabajo. Curazao puede esperar la misma dedicación y compromiso de mi parte", declaró en el comunicado de la Federación.

Curazao estará en el Grupo E del Mundial, donde enfrentará a Alemania, Ecuador y Costa de Marfil.