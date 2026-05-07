Henry se rinde a Guardiola: “Cambió por completo mi manera de entender el fútbol”

Thierry Henry volvió a mostrar su admiración por Pep Guardiola con unas declaraciones en las que explicó el profundo impacto que tuvo el técnico catalán en su carrera y en su visión del juego.

El exdelantero francés, que coincidió con Guardiola en el FC Barcelona, aseguró que antes de trabajar con él creía tener un gran entendimiento táctico gracias a su etapa en el Arsenal y a todos los títulos conquistados a lo largo de su carrera.

“Este es el tipo que cambió mi visión del juego. Cuando lo conocí, pensaba que entendía bien el fútbol. Pero él reprogramó mi cerebro para comprender lo que realmente es la presión, la forma de defender juntos y hacerlo más arriba”, explicó Henry.

El francés recordó que llegó a Barcelona convencido de que ya dominaba muchos conceptos del juego después de haber ganado títulos importantes, incluida la Eurocopa. Sin embargo, Guardiola le hizo descubrir una nueva dimensión táctica.

“Venía del Arsenal pensando que estaba bien, que entendía el juego. Había ganado cosas, había ganado la Eurocopa… no era ningún novato. Pero este hombre cambió absolutamente todo para mí en la manera de ver el fútbol”, afirmó.

Henry también destacó la capacidad de ciertos entrenadores para transmitir ideas y transformar mentalidades dentro del vestuario.

“Hay entrenadores que son contagiosos por cómo entrenan y por cómo te hacen ver el juego. Para mí, él cambió todo en la forma en la que entiendo el fútbol hoy”, sentenció el exdelantero francés.

Además, las palabras de Henry vuelven a poner en valor la influencia que Guardiola ha tenido sobre algunos de los futbolistas más importantes de su generación. Desde su llegada al banquillo del Barcelona en 2008, el técnico catalán no solo acumuló títulos, sino que revolucionó conceptos tácticos como la presión tras pérdida, la ocupación de espacios y la salida de balón.

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Muchos de sus exjugadores, entre ellos Henry, Xavi Hernández o Andrés Iniesta, han reconocido con el paso de los años que trabajar bajo las órdenes de Guardiola les permitió entender el fútbol desde una perspectiva completamente diferente.