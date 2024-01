Henry, sobre Mbappé: "¿Quién me dice que su nuevo club querrá cederlo?"

Solo quedan seis meses para los Juegos Olímpicos de París 2024 y Thierry Henry, entrenador de la selección olímpica francesa, tiene entre ceja y ceja ganar el torneo. "Visualizar el oro es normal", afirma el exjugador del Barça en una entrevista con AFP, aunque explicar estar "a merced del deseo de los clubes de liberar o no a sus jugadores".

Un caso en particular llama la atención: el de Kylian Mbappé. La estrella del PSG ha repetido en varias ocasiones su intención y deseo de participar con la selección francesa. Sin embargo, Henry puso sobre la mesa un escenario posible con la estrella francesa. "Digamos que quiero convocar a un jugador y su actual club lo acepta. Si lo traspasan durante el verano, ¿quién me dice que su nuevo club querrá cederlo para jugar? No sé dónde acabará, pero el club tendrá voz y voto. Aún no me he comunicado con él sobre esto", explica en AFP.

Thierry Henry y Kylian Mbappé han demostrado a lo largo de los últimos años que, más allá de las comparaciones futbolísticas que se hacen entre ambos, son dos buenos amigos, con mucha afinidad como se ha podido ver en sus entrevistas. No sería de extrañar, por tanto, que el ahora entrenador fuera de los primeros en saber el destino del atacante del PSG y si podrá contar con él para los Juegos Olímpicos.