Henry identifica la principal diferencia entre la educación del fútbol español e inglés: "Piensan con anticipación"

Thierry Henry fue un gran futbolista sobre el terreno de juego, y se ha convertido en un gran analista fuera de él. El extremo francés, que brilló con las camisetas de Arsenal y FC Barcelona, es uno de los tertulianos más destacados del panorama del fútbol internacional, especialmente en la cadena CBS, en la que comparte mesa con Jamie Carragher y Micah Richards, además de la presentadora Kate Scott.

"Creo que, a cierto nivel, si quieres llegar a lo más alto, tienes que entender el juego. He jugado con futbolistas españoles y todos los que lo hemos hecho sabemos lo mismo: piensan con uno, dos o tres pasos de anticipación. No se limitan a recibir el balón y después deciden; ya saben qué hacer antes de recibirlo", analizaba Henry en una de sus recientes intervanciones en el programa.

De hecho, el exjugador apuntó que como entrenador, "la cuestión es cómo trasladar eso al equipo para ganar. Y, en el fondo, no es tan complicado de explicar".

"España no tuvo éxito con la selección nacional en mi época, ni tampoco cuando yo era más pequeño. Siempre fue competitiva, pero durante un tiempo pasó de ser un equipo muy físico a uno que jugaba bien al fútbol, aunque no conseguía ganar ni llegar al objetivo final. No hablo del fútbol de clubes, obviamente. De repente, hoy parece muy difícil detenerlos", añadía Henry.

A diferencia del fútbol inglés, preguntado por una generación nueva con jugadores como Harry Kane, Phil Foden, Cole Palmer o Jude Bellingham, Henry dijo, contundente: "En España han logrado algo clave: construir un equipo, no un solo jugador, estrella, aislada cada dos o tres años. Te dan un equipo, un colectivo pensado para competir y triunfar".

"Y, además, siempre se habla del Real Madrid y de sus grandes jugadores, y de todos los jugadores españoles, no solo estrellas. O del Barcelona, pero no hay que olvidar al Athletic Club ni a la Real Sociedad. Tampoco a otros clubes en los que quizá no se piensa tanto y que trabajan muy bien. No solo forman futbolistas que entienden el juego, sino también entrenadores que saben pensarlo", concluía Thierry.