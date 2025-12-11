Henry carga contra Salah y lo compara con lo que él vivió en el Barça: "Cuando juegas en un club, tienes que protegerlo a toda costa"

Mohamed Salah no fue ni convocado en la victoria del Liverpool en el feudo del Inter. Un castigo que llegó tras la tremenda rajada que hizo el egipcio tras su suplencia ante el Leeds United. "Tenía una buena relación con el entrenador. De repente ya no tenemos ninguna relación. No sé por qué. Me parece que alguien no me quiere en el club", comentó, atacando directamente a Arne Slot.

Thierry Henry fue invitado al programa de Champions de 'CBS' y no dudó en dar su opinión sobre el episodio Salah-Liverpool. "No tienes que hablar de tu situación personal cuando tu equipo está pasando apuros. Eso se hace en el vestuario. Yo ya lo he hecho antes. Entré al vestuario y lo destrocé todo. Fui al despacho del entrenador y me quejé de ciertas cosas".

"Cuando estaba en el Barça, fui de viaje con el equipo y me pusieron en la grada. ¿Me oíste hablar de ello? No. Hay un equipo, y hay que protegerlo a toda costa, siempre. Entiendo que quieras hablar, entiendo la frustración, pero no entiendo cómo ni en qué momento. No me parece lógico", prosiguió, poniéndose a sí mismo como ejemplo.

El francés se centró en su última temporada en el conjunto azulgrana, dirigido por Pep Guardiola. Concretamente en un partido del Barça contra el Villarreal en el mes de mayo de 2010. "Estaba en el autobús, viajando. No jugaba mucho en ese momento. El año anterior, tuvimos problemas, pero no rendía. Así que si no rindes, te expones, dejas la puerta abierta para que otro te sustituya".

Mohamed Salah y Arne Slot, antes del incendio que estalló en Anfield / EFE // PETER POWELL

"Viajé, llegamos al estadio y estoy en la grada. ¿Voy a darle mucha importancia a esto? ¿Voy a centrarme solo en mí? ¿Voy a ir a hablar con la prensa después? He logrado cosas en el fútbol. Pero el equipo es lo primero. Si tenía algo que decir, y lo tuve, le dije a Pep lo que pensaba de la situación, pero no en público. Ahí es donde creo que se equivocó", finalizó.

El egipcio abandonará el club para jugar la Copa África, aunque quién sabe lo que le deparará cuando vuelva. Los 'reds' se verán las caras con el Brighton y ya no contarán con una de sus leyendas. El jugador se ha quedado solo, y no solo son el propio club y el entrenador los que creen que Salah se ha equivocado. También lo piensa Thierry Henry.