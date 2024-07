Henrik Rydström, el genio que desafía Europa inspirado en la Colombia de Valderrama

Que en Suecia el fútbol suele ser fortaleza de la resistencia ya es un tema conocido. Su cruzada contra el VAR, los monopolios empresariales y todo lo que sea quitarle el deporte a la gente es marca registrada de la Allsvenskan, cada vez más fuerte en popularidad y con un perfil perfecto para enamorar nostálgicos. Y si de romances se trata, en el Eleda Stadion todos se rinden a los pies del líder del torneo. El Malmö FF ha sido capaz de adoptar un estilo único, frontalmente opuesto a lo posicional y con el caos como bandera, todo orquestado en la mente de Henrik Rydström (Karlskrona, 1976), un amante pasional de la libertad y el atrevimiento sobre el césped.

Contrario a muchos entrenadores, para Rydström lo más importante no es tener todo controlado. Prefiere engañar a sus rivales y que sean ellos los que compren la ilusión del falso dominio absoluto: “Así es como queremos que se vea. Que el oponente sienta que está bien, que tienen el control, y de repente 'pum'. Creen que ven la pelota y, al momento, desaparece. Y luego es un gol. Eso queremos apuntar con el ritmo”, describió para SPORT tras golear al Halmstad 5-1 en casa. Otro festival más de goles y creatividad, recitales que le tienen como líder de un torneo que ya supo ganar el curso anterior, potenciado en la experiencia de consolidados como Kiese Thelin, Pontius Jansson o Martin Olsson, y en la juventud de Zätterström o Sebastian Nanasi, la perla sueca de la temporada.

“Hemos jugado de esta manera durante un año y medio. No necesitamos tener el ancho completo del campo. Podemos mover la pelota en dos cuartos, tres cuartos, con mucha más rapidez. Todo es más veloz”, explica, consciente de ser una referencia en Europa al respecto. No en vano todavía no llega a dos dígitos de derrotas después de 56 partidos al frente del Malmö FF. Nueve caídas, siete empates, cuarenta victorias y 132 goles a favor. Un huracán ofensivo que ya llamó la atención de las grandes ligas. El Brighton le tuvo en carpeta para reemplazar a De Zerbi, pero finalmente se quedó en el lado sueco del puente Öresund.

ENAMORADO DE LA COLOMBIA DE LOS '90

Su planteamiento lleva años forjándose. Ya se le llegó a comparar con el Fluminense de Fernando Diniz, campeón de la Copa Libertadores 2023. Pero él prefiere lo clásico. “Creo que si miras el juego de la selección colombiana de fútbol como los años 90 con Valderrama... me encanta ese tipo de fútbol, cuando se siente un poco desestructurado. ¿Qué está haciendo ese tipo allí? Y de repente aparece otro jugador inesperado, todo por sorpresa. Se trata de apelar a su base como futbolistas, dejarles tener libertad y usar sus habilidades. ¿Necesito quedarme aquí o puedo moverme allí? Eso es lo que me gusta de la selección Colombia, como en el 1990 y 1994. Una locura. Ese estilo de Asprilla, Rincón, Higuita... es lo que necesitas para derribar a los equipos que no quieren presionarte. Los obligas a presionar más arriba y se hace un poco más fácil”, apuntó.

Carlos Valderrama con la selección Colombia (1997) / AP

Mientras domina en Suecia, espera poder dar la campanada en la Champions League, donde debutará este 23 de julio. Sabe que su estilo puede triunfar aún más fuera del país: “Se hace difícil, especialmente aquí en Suecia porque somos bastante buenos presionando, pero no lo podemos mostrar. El rival tiene muy poco el balón. A veces funciona más cuando juegas contra equipos mejores. No suelen hacer hombre a hombre, entonces puedes mover jugadores y luego les resulta difícil defenderse”, analiza Rydström, un genio comprometido con su idea y decidido a seguir sorprendiendo, ahora a nivel continental.