SERIE A
El Hellas Verona destituye a Paolo Zanetti
Zanetti deja al Verona colista de la Serie A con 14 puntos, a 4 de una salvación que marca el Lecce
EFE
El Hellas Verona destituyó este lunes al italiano Paolo Zanetti como técnico del primer equipo, después de la goleada encajada ante el Cagliari (4-0) en la última jornada.
"El Hellas Verona anuncia que ha relevado a Paolo Zanetti de sus funciones como entrenador del primer equipo. El club 'gialloblù' agradece a Zanetti y a su equipo el trabajo realizado durante la última temporada y media y les desea todo lo mejor en sus futuras carreras profesionales", informó el club veronés.
Zanetti deja al Verona colista de la Serie A con 14 puntos, a 4 de una salvación que marca el Lecce. Solo 2 victorias en la temporada, 8 empates y 13 derrotas.
Por el momento, el entrenador del segundo equipo, Paolo Sammarco, se hará cargo del los entrenamientos.
Es la segunda destitución en el fútbol italiano en las últimas 24 horas, pues el domingo fue despedido Alberto Gilardino del Pisa.
