"Hecho en La Masia": así es Carles Martínez, el entrenador que pide paso en Europa

"Hecho en La Masia, una novedad en nuestra colección: ¡Carles Martínez Novell!", así presentó el Bayer Leverkusen a su nuevo jefe, un Carles Martínez (Les Franqueses del Vallès, 1984) que lleva años labrándose un nombre en la élite futbolística. Natural de Les Franqueses del Vallès, fue anunciado ayer como nuevo entrenador del conjunto de la aspirina. Firma por dos temporadas, hasta 2028, y toma el relevo del danés Kasper Hjulmand.

Había sido objeto de interés de varios clubes de LaLiga, entre ellos un Girona que lo sondeó como sustituto de Míchel. Por proximidad y estilo futbolístico, el conjunto catalán ocupaba un lugar privilegiado en su corazón, pero el descenso a Segunda lo complicó todo.

Mucho con poco

Carles hizo maravillas en el Alto Garona. Lleva años picando piedra, creciendo paso a paso hasta alcanzar el lugar que merece. Tomó las riendas del Toulouse en 2023, un año después de su llegada, como asistente de Philippe Montanier. Su camino en los banquillos comenzó en el Granollers, dio el salto al fútbol base del Espanyol y, en 2015, recaló en La Masia. Allí dejó huella como formador de talentos como Fermín, Casadó, Balde o Xavi Simons.

En la entidad occitana también deja huella. Dijo adiós tras conducir al equipo hasta la novena posición en la Ligue 1 y alcanzar las semifinales de la Coupe de France, donde cayó frente al Lens, posterior campeón. Alzó el trofeo, como entrenador asistente, en la 2022/23.

Perdió piezas importantes como Canvot, Aboukhlal o Babicka en verano y el club apenas invirtió, pero supo reinventarse: dio galones a los jóvenes y recuperó la mejor versión de varios futbolistas. Yann Gboho, un jugador habilidoso y bueno en el uno contra uno, y el central Senny Koumbassa, dos de los nombres propios del curso.

"Un obsesionado del fútbol"

Sacó petróleo con lo mínimo, vaya. Muestra de lo talentoso que es. El ADN Barça recorre sus venas, pero es un tipo con carácter. Con el 3-4-3 que propone el vallesano - mismo esquema que Xabi -, el Toulouse era un equipo que siempre competía. Sin importar el escenario ni el rival. Trabaja con una idea reconocible y potencia el talento joven.

Como bien dijo el exculé y jugador del Austin II Jorge Alastuey, "es un obsesionado del fútbol". El maño lo tuvo como entrenador en dos etapas, en el Infantil A y el Cadete A, y lo considera "el mejor entrenador que he tenido".

Carles Martínez entrenó a Fermín, Balde o Xavi Simons durante su etapa en La Masia / @carlesmn

"Ya sabía en esa época que iba a llegar muy arriba, siempre estábamos hablando de detalles tácticos, de cómo afrontar los partidos, de detalles de gente que ama el fútbol y él es un entrenador que ama el fútbol. Me alegro muchísimo de lo que está consiguiendo, no es fácil", aseguró.

¿Repetir la fórmula Xabi Alonso?

Un año después de la marcha de Xabi Alonso al Real Madrid, el club germano vuelve a apostar por un español. A diferencia del tolosarra, tiene pasado culé. Hjulmand relevó a Ten Hag en septiembre y logró alcanzar los octavos de final de la Champions y las semifinales de la DFB Pokal.

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El equipo sufrió un bajón en la segunda vuelta y acabó sexto. El Leverkusen descartó a Álvaro Arbeloa y apuesta firmemente por Carles. Ganas de verle en un proyecto con más recursos y más ambicioso.