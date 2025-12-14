Heart of Midlothian, el viejo corazón que late contra el poder de Glasgow

La 'Old Firm' ha dominado el fútbol escocés durante cuatro décadas. Hay que remontarse a 1985 para encontrar un campeón que no sea ni Celtic ni Rangers, clubes que históricamente se han disputado la corona en una de las rivalidades más intensas y antiguas del mundo, una que va mucho más allá del fútbol.

Ese dominio podría romperse por el auge de un equipo que el domingo asaltó el Celtic Park y se puso líder en la tabla: el Heart of Midlothian, el club más antiguo de Edimburgo, fundado en 1874. Su nombre proviene del 'Corazón de Midlothian', un mosaico en el suelo de la Royal Mile que marca el lugar de la antigua prisión Tolbooth, un sitio lúgubre asociado a ejecuciones públicas.

El club nació de un grupo de amigos del Heart of Midlothian Quadrille Assembly, un club de baile que decidió probar suerte con el fútbol bajo unas reglas a medio camino entre este y el rugby. En 1874 adoptaron oficialmente el nombre al unirse a la Scottish Football Association, y desde 1886 juegan en el Tynecastle Stadium, el estadio más antiguo de Escocia. En su palmarés figuran cuatro ligas escocesas, ocho Copas de Escocia y cuatro Copas de la Liga, además de su eterna rivalidad con el Hibernian en el derbi de Edimburgo.

De segunda a líderes en cuatro años

En la temporada 2019/20, el club vivió un golpe durísimo: descendió antes de que terminara el campeonato debido a la pandemia de la COVID-19, que obligó a cancelar la liga en marzo. Fue un revés enorme, tanto deportivo como financiero, en un periodo en el que las cuentas de muchos clubes tamblearon.

El Hearts acumuló deudas significativas y tuvo que recurrir a préstamos de emergencia para sobrevivir en la segunda división. Pese a comenzar con una sanción de nueve puntos, se proclamó campeón del Championship y regresó a la élite solo un año después.

Desde entonces, el club ha mantenido la resiliencia y ha consolidado su proyecto en primera división. En 2024 llegó a disputar la Conference League, aunque no superó la fase de liga. Esta temporada sorprendió a todo el mundo con un inicio arrollador (nueve victorias en once jornadas), con triunfos ante los grandes y varias porterías a cero.

El método Tony Bloom

El entrenador Derek McInnes ha logrado equilibrar solidez defensiva con un tridente demoledor en ataque: Lawrence Shankland, máximo goleador del torneo, Alexandros Kyziridis y Claudio Braga. Parte del mérito de este éxito se le atribuye a Tony Bloom, accionista mayoritario del Brighton.

En junio, Bloom invirtió 10 millones de libras para adquirir una participación minoritaria en el Hearts. Ha replicado en Escocia su modelo aplicado en el Brighton y en el Union Saint-Gilloise, basado en el uso intensivo de inteligencia artificial y análisis de datos para la detección de talento.

A través de Jamestown Analytics, aportó un enfoque analítico que permitió fichar jugadores fuera del radar a un bajo coste, como Kyziridis (procedente de la liga eslovaca) o Braga (de la segunda noruega). Estos descubrimientos han sido clave para explicar el liderazgo del Hearts. Bloom tiene una meta clara: desafiar la hegemonía de Celtic y Rangers, justo cuando ambos atraviesan momentos de fragmentación interna.

Tras un pequeño bache de rendimiento en noviembre (tres empates y una derrota), el Hearts resurgió el domingo con un triunfo por 1-2 ante el Celtic, campeón de las últimas cuatro ediciones. Con esa victoria, los de Edimburgo demostraron que van en serio a por un título que no ganan desde 1960. A día de hoy suman 35 puntos, tres más que los de Glasgow, aunque estos tienen un partido pendiente al llegar al ecuador de la liga.

Braga celebra un gol / X

Una lealtad histórica

Los 'jam tarts' (tartas de mermelada), como se conoce a sus aficionados, siempre se han mantenido fieles al club, dejando huella en varios episodios memorables desde el siglo XIX.

En 1914, lideraban la liga con una gran racha de victorias cuando 16 jugadores se alistaron voluntariamente en el Batallón McCrae para combatir en la Primera Guerra Mundial. Siete de ellos perdieron la vida, un gesto que convirtió al Hearts en símbolo de honor, sacrificio y patriotismo dentro del fútbol escocés. Cada año, los aficionados viajan hasta Contalmaison (Francia) para rendir homenaje a aquellos futbolistas caídos en combate, y celebran actos conmemorativos en Haymarket y Tynecastle.

Cien años después, en 2014, la afición volvió a hacer historia salvando al club de la quiebra mediante donaciones y una colecta pública. Así, el Hearts se convirtió en un club propiedad de sus socios, el más antiguo de Gran Bretaña sin un dueño único, reflejando un lazo emocional y financiero inquebrantable.

Otro de los rituales más curiosos de sus hinchas consiste en escupir sobre el mosaico del Heart of Midlothian en la Royal Mile. Este corazón de piedra marca el sitio de la antigua prisión Tolbooth, donde antaño los locales escupían la puerta como gesto de desprecio hacia las autoridades de Londres. Con el tiempo, el gesto se transformó en una tradición que simboliza orgullo local y resistencia.

Se dice que escupir en el mosaico trae buena suerte, asegura el regreso a Edimburgo o gafa a los rivales ,especialmente al Hibernian, mientras que pisarlo se asocia con mala fortuna en el amor. Una costumbre singular que mantiene vivo el espíritu irreverente y orgulloso de los 'jam tarts'.