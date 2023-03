Hazard: "No me veía de suplente en el Real Madrid y jugando con Bélgica"

El excapitán de los Diablos Rojos aseguró que no hay ninguna posibilidad de que cambie de idea y regrese al combinado nacional El jugador del Real Madrid desveló que había hablado del tema incluso con el rey Felipe de los belgas

El excapitán de los Diablos Rojos y delantero del Real Madrid, Eden Hazard, aseguró que no hay ninguna posibilidad de que cambie de idea y regrese al combinado nacional de Bélgica, que dejó tras el fiasco del Mundial de Catar, y explicó algunos de los factores que le llevaron a tomar esa decisión.

"No me veía sin jugar en el Real Madrid y luego llegar a la selección y jugar", dijo Hazard, de 32 años, una entrevista concedida a la radiotelevisión belga RTBF consagrada a la selección de Bélgica.

El jugador descartó la idea de un regreso al estilo de Zinedine Zidane, Leo Messi o Zlatan Ibrahimovic.

"Conmigo no va a pasar, estoy 100 % seguro. No puedo verme haciéndolo. Nunca ha estado en mi cabeza. Yo creo que pararon... ¿a regañadientes? Bueno, yo también, de hecho, siempre paramos un poco a regañadientes cuando salimos de una historia así. Sobre todo dada mi historia personal. Ellos todavía juegan en clubes, yo juego mucho menos", dijo.

El antiguo "diez" de los Diablos Rojos, capitán de su selección cuando Bélgica fue tercera en el Mundial de Rusia de 2018, marcando el mejor registro histórico del equipo, desveló que había hablado del tema incluso con el rey Felipe de los belgas.

"¿Qué hago si me llama el rey Philippe? Ya lo ha hecho. ¿Qué me ha dicho? Quedará entre nosotros (risas). En el fútbol nunca se debe decir nunca, pero tengo otras muchas cosas que hacer, como por ejemplo, pasar más tiempo con mis hijos, con mi familia. No me veo dando marcha atrás en mi decisión por capricho", agregó.

Explicó que no tomó la decisión de dejar el equipo nacional porque Bélgica cayera eliminada en la fase de grupos en Catar, sino que llevaba meditándolo desde la última Eurocopa.

El delantero, que acumula 126 internacionalidades -el cuarto futbolista que más veces ha lucido la elástica de Bélgica tras Jan Vertonghen (145), Axel Witsel (130) y Toby Alderweireld (127)- comentó que "hay varios factores" que le llevaron a dejar los Diablos Rojos, como que apenas juega en su club mientras hay futbolistas jóvenes que vienen pidiendo paso.

"Empecé a pensar en eso después de la Eurocopa. En ese momento, había trabajado mucho, me lesioné, no podía jugar contra Italia. Me dolió mucho la moral. Hay muchas cosas. Estoy aquí en Madrid con Toni Kroos, que dejó la selección alemana hace dos años y que me dice que cuando los otros jugadores están en la selección, él puede disfrutar con sus hijos", dijo.

También pesó la marcha del entrenador Roberto Martínez tras más de seis años al frente de la selección, con quien Hazard mantenía "una buena relación".

Influyó también que sus dos mejores amigos en el equipo, Christian Benteke, de 32 años, y Marouane Fellaini, de 35, ya no fueran con la selección.

El excapitán sigue en contacto con varios de sus antiguos compañeros, como su hermano Thorgan, su compañero en el Real Madrid Thibaut Courtois, con los jugadores del Atlético de Madrid Axel Witsel y Yannick Carrasco o con Michy Batshuayi y Romelu Lukaku.

"Creo que siempre nos hablaremos, pasamos tantos buenos momentos juntos. Son mis compañeros de equipo, pero sobre todo son amigos. Después, claro, hay amistades más fuertes que otras. Nunca lo dije, pero el hecho de haber jugado menos en los últimos años con Christian Benteke y Marouane Fellaini, que eran mis mejores amigos, ya no era lo mismo, porque tengo mucha cercanía con ellos. No me retiré del internacional por eso, pero los extrañé mucho", añadió.

Hazard también dijo que le sorprendió que el francés Thierry Henry, asistente de Martínez, no tomara su relevo. Pero dijo que sus compañeros alemanes del Real Madrid le han dicho que el nuevo seleccionador, el germano, Domenico Tedesco, es un buen técnico.