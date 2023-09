Hazard: "Es hora de disfrutar de la vida, tomar unas cervezas..."

El extremo belga ha repasado su situación actual en el documental 'Believe' sobre la selección belga, en unas declaraciones que recoge el 'Diario AS' Hazard sigue sin equipo actualmente, aunque una vuelta a los terrenos de juego parece improbable en el corto plazo

La carrera de Eden Hazard parece haber tomado un punto de no retorno. El futbolista belga que una vez maravilló al mundo se encuentra actualmente sin equipo, aunque no parece que una vuelta a los terrenos de juego sea probable en el corto plazo...

El delantero finalizó su vinculación con el Real Madrid este verano tras una decepcionante etapa en como madridista. La 'estrella' belga pasó sin pena ni gloria por el Santiago Bernabéu después de que los blancos desembolsaran cerca de 115 millones por el talentoso jugador.

Ahora sin equipo, Hazard parece no encontrar ofertas que cumplan las necesidades del jugador. La Premier parecía tentar en los últimos días de mercado al jugador, aunque sus planes parecen que pasan por otros lugares.

El propio jugador ha repasado su situación en el documental 'Believe' sobre la selección belga. El delantero, en unas declaraciones que recoge el 'Diario AS', ha explicado el adiós a su selección hace apenas unos meses: “Siempre seré un seguidor de los Diablos Rojos. Y del fútbol bonito. Siempre he llevado ese brazalete de capitán con gran honor”.

Sobre una posible vuelta a los terrenos de juego, Hazard parece tener claro cuál es su próximo destino: "Es hora de disfrutar la vida con mi familia y amigos, bebiendo unas cuantas cervezas Jupiler". Unas declaraciones que parecen alejar el retorno del jugador que una vez maravilló al mundo en el Chelsea, al menos por ahora.