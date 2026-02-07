Hay más Rashfords en Europa

Marcus Rashford ha sido una gran noticia para el Barcelona. Y el Barcelona para Marcus Rashford. El extremo inglés está cuajando una gran temporada como culé, firmando dobles dígitos (12 goles y 10 asistencias) y destacándose como una gran opción a campo abierto y un arma muy a tener en cuenta a balón parado. Tanto es así que el Barça parece completamente decidido a pagar su cláusula de compra de 30 millones de euros al Manchester United para hacerse con sus servicios una vez termine la temporada.

Rashford, durante el partido entre Elche y Barça / AP

Su buen rendimiento señala la gestión que hizo Rúben Amorim en el Manchester United. El entrenador luso, destituido del club el pasado 5 de enero, decidió apartarlo del equipo y señalarlo públicamente. Ahora, Michael Carrick, el encargado de dirigir al United hasta final de temporada, quiere al que fue compañero suyo en Old Trafford de cara a la temporada que viene.

Sea como fuere, parece que la intención de Rashford es seguir su carrera en el Barça. Lo ha demostrado desde el primer día, tanto dentro como fuera del campo, y todo indica que, consciente de que este tramo de curso es vital para que el Barça ejecute la opción de compra de 30 millones de euros para firmarlo de manera permanente, se dejará la piel en ello.

"Lo que quiero es quedarme en el Barça. Es el objetivo final, pero no es la razón por la que entreno duro y doy el máximo. El propósito es ganar. Desde el momento en que llegué me sentí muy bien acogido. Para mí, la razón por la que estoy aquí es ayudar al equipo a ganar trofeos", declaró en diciembre.

Hay varios jugadores por Europa en una situación similar a la de Rashford. Un buen ejemplo es el de Jack Grealish, cedido al Everton por el Manchester City. Por desgracia, el extremo de Birmingham lo tendrá más complicado para demostrar en este segundo tramo de campaña que su nivel merece que el cuadro 'toffee' haga un buen esfuerzo en verano.

Jack Grealish, un mago sin suerte

Tras perder prácticamente todo el protagonismo en el Etihad, Jack Grealish le había dado la vuelta a la tortilla con su cesión al equipo que dirige David Moyes. Despejó muchas incógnitas y resolvió las dudas sobre su encaje en el sistema, volviendo a ser un futbolista determinante sobre el césped: 22 partidos, dos goles y seis asistencias. Registros más que respetables si se tiene en cuenta que nunca ha sido un gran goleador y que juega en un equipo fuera del Big Six, claro.

Grealish, feliz en el Everton / Jon Super

Su buen papel llevó al Everton a pensar en fórmulas para abordar los 57,2 millones de euros de su cláusula de compra, pero su lesión, una fractura por estrés que puede poner punto y final a su temporada, enfrió todo muchísimo.

Yáser Asprilla, un fiasco en Girona

Míchel Sánchez se ilusionó con la llegada de Yáser Asprilla a Montilivi. El colombiano fue el fichaje más caro de la historia del Girona: 18 millones de euros que el Watford ingresó con los brazos abiertos. Talento, golpeo, desparpajo… y muchos aspectos por pulir.

El técnico vallecano aseguró que era "un fichaje de muchos años", pero también lanzó una advertencia cuando eligió llevar el ‘10’ a la espalda: "El ‘10’ no se le puede dar a un jugador joven. El ‘10’ lo tiene James en el otro lado, pregúntale si se lo va a quitar en la selección de Colombia".

Asprilla, cedido al Galatasaray con opción de compra / Galatasaray

Año y medio después, el extremo cafetero está cedido en el Galatasaray, tras un primer tramo de curso 2025-26 muy pobre. En Girona no se ha acabado de adaptar, tampoco a la dificultad táctica del fútbol español, y debe remontar el vuelo en Turquía, en un equipo donde la presión marca el día a día y rodeado de estrellas. Quique Cárcel, director deportivo del cuadro catalán, aseguró recientemente que el club de Estambul tiene "una oferta de compra bastante importante" y que el jugador necesitaba salir de Girona "para buscar nuevos proyectos".

Ansu Fati, el renacer del Ave Fénix

Cedido por el Barça al AS Mónaco, Ansu Fati intenta recuperar todo aquello que lo llevó a convertirse en el ‘'elegido’ de los culés para liderar al club en el futuro. Por desgracia, las lesiones frenaron a una bestialidad de jugador que, a sus 23 años, encadena su segunda cesión en el Principado. Antes pasó por el Brighton de la Premier League.

Ansu Fati vuelve a marcar / 'X'

En la operación se incluyó una opción de compra de 11 millones de euros que el Mónaco puede ejecutar si está contento con el rendimiento del delantero español. Sus cifras, 8 goles en 18 partidos y 757 minutos de juego (un gol cada 94 minutos), maquillan un primer tramo de temporada con altibajos.

Arrancó de manera muy inspirada, viendo portería a menudo, pero no exhibe esa potencia que lo convirtió en uno de los futbolistas más seguidos del planeta cuando empezó a asomar la cabeza en el Camp Nou. El mundo del fútbol desea que renazca como un Ave Fénix.

Evan Ferguson, dudas en Roma

La realidad de Artem Dovbyk en la Roma no está siendo tan brillante como la que tuvo en su única temporada en el Girona. El ucraniano estuvo en la rampa de salida durante el verano porque en el club no estaban del todo tranquilos con sus problemas físicos constantes. Ante el temor de que estos fueran crónicos, decidieron sacarlo al mercado, pero no se marchó.

Evan Ferguson anotó un doblete ante el Celtic / EFE

Ahora, las lesiones han vuelto a atizarlo: se perdió siete partidos entre noviembre y diciembre y suma otros siete más en enero. En este sentido, el cuadro 'giallorosso' se encomendó a Evan Ferguson, cedido por el Brighton, que suma 5 goles y 2 asistencias en 22 encuentros.

A sus 21 años, el internacional con Irlanda puede quedarse de manera permanente si la Roma paga los 37 millones de euros de su cláusula de compra no obligatoria. Teniendo en cuenta sus cifras y los problemas en el tobillo izquierdo, que ya le han dado problemas esta temporada en dos ocasiones, cualquier escenario es contemplable. Un caso algo parecido al de Ansu, ya que su carrera se estancó ligeramente por las lesiones.

Nicoló Zaniolo, patrimonio de Italia

El caso de Zaniolo es un tanto especial. Desde que lo compró el Galatasaray, en febrero de 2023, ha ido deambulando por distintos equipos como el Aston Villa, Atalanta y Fiorentina. Su deseo está claro: volver de nuevo a Italia, pero de manera permanente. Por eso eligió al Udinese como destino para demostrar que tiene nivel para la Serie A.

Nicoló Zaniolo, durante un partido con el Udinese / EFE

Zaniolo parece haber elegido bien, volviéndose a sentir importante y firmando 6 goles y 3 asistencias en 25 partidos. Hay opciones reales de que el Udinese haga el esfuerzo para comprarlo a final de temporada si mantiene este nivel en el segundo tramo del curso.

Noticias relacionadas

"Estamos felicísimos con la elección del Udinese. Nicolò está entusiasmado: ha dado con un entrenador y un contexto que le están permitiendo volver a ser el futbolista que todos conocen. En el pasado hubo algunos errore, pero creo que el Udinese, teniendo la opción de compra, la ejercerá", expresó uno de sus agentes. La opción de compra es de 10 millones de euros.