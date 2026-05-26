Ya hay parte médico de Messi: no sufre una lesión grave

Las alarmas saltaron en el minuto 73 del Inter Miami-Philadelphia Union. Lionel Messi, que hasta ese momento había dejado dos asistencias en la espectacular victoria de su equipo por 6-4, se llevó la mano a la parte posterior del muslo izquierdo tras una acción a balón parado y pidió inmediatamente el cambio. El argentino abandonó el terreno de juego visiblemente molesto y se marchó directamente al vestuario, una imagen que disparó la preocupación a pocas semanas del Mundial 2026.

El susto fue todavía mayor porque Messi apenas suele abandonar los partidos antes del final. De hecho, la escena eclipsó por completo un encuentro frenético y lleno de goles en Miami, decidido por un ‘hat trick’ de Luis Suárez y por el empuje ofensivo del conjunto de Florida bajo una intensa lluvia.

Tras el choque, el técnico Guillermo Hoyos trató de rebajar la tensión asegurando que el capitán había notado fatiga física, aunque el club prefirió esperar a las pruebas médicas antes de emitir un diagnóstico definitivo.

Y este lunes llegó el esperado comunicado de Inter Miami. El club informó de que Messi se sometió a nuevas pruebas médicas y confirmó que el “diagnóstico inicial indica una sobrecarga asociada a fatiga muscular en el isquiotibial izquierdo”. Además, la entidad estadounidense explicó que “el calendario para su regreso a la actividad física dependerá de su evolución clínica y funcional”.

En cualquier caso, las primeras exploraciones descartan una lesión grave y todo apunta a que Messi podrá recuperarse a tiempo sin comprometer su presencia en el Mundial 2026. La previsión es que Messi pueda recuperarse sin problemas y esté disponible para liderar a Argentina en la gran cita del verano.

El comunicado de Inter Miami

El Inter Miami CF ha facilitado una actualización sobre la lesión de Leo Messi, presentada por Baptist Health.

El capitán del Inter Miami CF tuvo que abandonar el terreno de juego ayer, domingo 24 de mayo, durante el partido contra el Philadelphia Union, debido a molestias físicas.

Tras someterse a nuevas pruebas médicas este lunes, el diagnóstico inicial indica una sobrecarga asociada a fatiga muscular en el isquiotibial izquierdo.

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El tiempo que tarde en retomar la actividad física dependerá de su evolución clínica y funcional.