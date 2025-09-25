No hay quien pare a Vitor Roque

Vitor Roque vuelve a rugir. Poco queda, prácticamente nada, de ese joven delantero que llegó con poca experiencia al FC Barcelona en el mercado invernal de la temporada 2023-24 a cambio de 30 millones de euros fijos más 31 'kilos' en variables y apenas tuvo oportunidades para demostrar su valía dentro del terreno de juego.

No fue una andadura sencilla la suya en el equipo azulgrana. A la sombra de Lewandowski, e incluso Ferrán Torres, Vitor Roque disputó únicamente 353 minutos repartidos en 16 partidos, en los que consiguió ver portería en dos ocasiones. 'Tigrinho' estaba encerrado y necesitaba libertad para reencontrarse con su mejor versión.

Vitor Roque celebra su gol ante el Ossuna abrazando a Lamine Yamal. / Agencias

Es por ello que al siguiente verano se marchó cedido al Betis, sin embargo, esta aventura tampoco salió como se esperaba. Es cierto que se ganó la confianza de Manuel Pellegrini en el conjunto andaluz, pero no pudo cumplir con las expectativas puestas en él en el medio curso que estuvo en tierras andaluzas.

Y vuelta al fútbol brasileño. El Palmeiras apostó fuerte por el regreso de Vitor Roque a casa y desembolsó cerca de 25 millones de euros al club azulgrana para hacerse con sus servicios. Final abrupto a su aventura en Europa.

Aunque en un principio le costó volver a adaptarse, el delantero ya está brillando de nuevo en las filas del 'Verdao'. 'Tigrinho' ruge más que nunca y está demostrando mantener un afinado olfato para ver portería. Tan solo hay que fijarse en sus registros, puesto que el 'killer' brasileño suma ocho goles y cuatro asistencias en los últimos diez partidos.

El exazulgrana está de dulce y ya lleva ocho tantos y cuatro asistencias en 10 partidos / @LibertadoresBR

Destaca de nuevo en su especialidad: ver portería. Seguramente no sea el delantero más fino, ni el que más ayude a jugar a su equipo, pero Vitor Roque demuestra partido tras partido que tiene una facilidad pasmosa para anotar. Tiene el gol en las venas, y su potencia y excelente colocación dentro del terreno de juego le permite sumar tantos a su cuenta particular.

El último tanto llegó este miércoles en el partido de Copa Libertadores contra el River Plate. El ex del Barça marcó el gol de la clasificación de Palmeiras a las semifinales en una acción de puro '9' y confirmó, todavía más, su excelente estado de forma. No hay quien pare a Vitor Roque.