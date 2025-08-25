Hay drama con Bellingham en Dortmund

Ha tardado poco esta vez el Dortmund en romper su tranquilidad de inicio de temporada. Problemas presupuestarios, inquietudes internas, un mercado de fichajes cuestionable... por si fuera poco, el arranque de la Bundesliga ha trasladado toda esa zozobra en drama para un equipo que navega a la deriva estos últimos tiempos.

El protagonista en esta ocasión ha sido la gran estrella -también la única- del mercado estival del Borussia: Jobe Bellingham. El inglés llegó a Alemania procedente del Sunderland para seguir los pasos de su hermano, que despuntó en el Dortmund antes de saltar al Real Madrid. Las expectativas eran altas entorno a la figura del mediocentro, aunque su inicio en la ciudad alemana no podría haber empezado peor.

Un debut amargo

Este sábado marcó el debut de Jobe en Bundesliga; el Dortmund arrancaba su andadura en la Bundesliga ante el modesto St Pauli, un rival contra el que solamente valía la victoria. A pesar de ponerse 1-3 por delante, el equipo de Bellingham se dejó remontar en los instantes finales hasta empatar 3-3, desatando la frustración de una afición que empieza a estar harta de los dramas interminables de su equipo.

Decepción en el Dortmund / FILIP SINGER / EFE

Todo eso sucedió después de que Jobe fuese sustituido en el descanso del partido. El inglés no estaba completando su mejor partido, así que Kovac tomó la decisión de prescindir de su nueva estrella como un claro mensaje de que nadie tiene el puesto asegurado en el equipo. Lo que no esperaba el técnico alemán era que su decisión se volviese en su contra unas horas después.

Según desvela Bild, el padre de Jobe, Mark Belllingham, expresó su frustración al director deportivo Sebastian Kehl tras el partido. Mark mostró su enfado criticando la sustitución de su hijo así como el colapso del Dortmund en los instantes finales antes de que decidiese buscar personalmente al entrenador Kovac para expresarle su opinión.

La brecha se agiganta

El director deportivo, sin embargo, consiguió parar los pies del padre de Bellingham, que finalmente se marchó malhumorado abriendo una grieta profunda en el seno del club. Tras la confrontación, Kehl no se escondió: "Estamos todos decepcionados con el resultado de ayer. Y aun así, el área activa en nuestro club sigue reservada para jugadores, entrenadores y oficiales, no para familias y asesores. Esto no volverá a suceder. Hemos dejado esto claro a todos los involucrados".

Jobe espera que el asunto pueda solucionarse tan pronto como sea posible para que pueda empezar a mostrar sus prestaciones sin presiones de por medio. Por ahora, la crisis parece haber llegado para instalarse en el Dortmund tras una primera jornada decepcionante que ha abierto una nueva brecha en un club ya tocado por otros problemas.