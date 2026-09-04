Ya hay castigo para Guendouzi: cuatro partidos de sanción y 50.000 euros de multa

La UEFA no ha pasado por alto la polémica de Lyon. El Comité de Control, Ética y Disciplina ha decidido castigar con cuatro partidos de sanción y 50.000 euros de multa a Matteo Guendouzi por los incidentes protagonizados tras el duelo de la previa de la Champions League entre el Olympique Lyon y el Fenerbahçe.

Todo ocurrió el pasado 26 de agosto en Lyon, en una eliminatoria que acabó a puñetazo limpio tras la clasificación del Fenerbahçe para la máxima competición continental. Guendouzi, con pasado en el Olympique de Marsella, histórico rival del OL, no pasó precisamente desapercibido durante su regreso a Francia. Ya durante el calentamiento recibió insultos de parte de la grada, a los que respondió con gestos ofensivos que caldearon más el ambiente.

Un aficionado agrede a Guendouzi y desata el caos / Archivo

La tensión fue a más durante y después del encuentro. Tras la clasificación del conjunto turco, el centrocampista celebró el triunfo ante la afición local y sus gestos, como llevarse las manos a los genitales, varias peinetas o guiños al rapero marsellés Jul, terminaron encendiendo todavía más los ánimos.

Cuando Guendouzi se dirigía hacia los vestuarios, Antonio Ferreira, entrenador de porteros del Lyon, intentó agredir al futbolista. La situación desembocó en un enfrentamiento a golpes entre integrantes de ambos equipos. Varios jugadores del Fenerbahçe intervinieron y desde la grada comenzaron a lanzarse objetos de todo tipo.

La UEFA considera que el futbolista galo incurrió en insultos a otras personas presentes en el estadio, provocación a los espectadores y vulneración de las reglas básicas de conducta decente. No obstante, no ha sido el único en recibir un castigo.

Ferreira, cinco partidos de castigo

La UEFA ha sido especialmente dura con Antonio Ferreira, entrenador de porteros del Olympique Lyon, al que ha impuesto cinco partidos de suspensión por agresión grave. Uno más que Guendouzi. Sin embargo, hay que mencionar que sendos castigos tienen una particularidad importante: dos de los encuentros quedan en suspenso durante un periodo de prueba de un año. Por tanto, el centrocampista francés tendrá que cumplir inicialmente dos partidos de sanción y el entrenador de porteros tres.

Guendouzi durante el partido ante el Lyon / EFE

Guendouzi se perderá así los dos primeros encuentros del Fenerbahçe en la fase de liga de la Champions: ante la Roma, en casa, y frente al Aston Villa, a domicilio. El organismo europeo también ha sancionado económicamente a ambos clubes por los incidentes registrados durante el partido.

El Fenerbahçe deberá pagar un total de 95.000 euros: 30.000 por el encendido y lanzamiento de pirotecnia por parte de sus aficionados, 15.000 por disturbios y otros 50.000 por vulnerar las normas generales y básicas de conducta.

El Lyon tampoco se libra. El conjunto francés ha sido multado con 108.500 euros: 48.000 por lanzamiento de objetos, 5.500 por el encendido de pirotecnia, 5.000 por disturbios y 50.000 por vulnerar las normas generales y básicas de conducta.

Greenwood también recibe sanción

En la misma decisión aparece Mason Greenwood, también sancionado por vulnerar las reglas básicas de conducta decente. El delantero deberá pagar 30.000 euros, aunque no tendrá que cumplir el partido de suspensión, ya que la UEFA ha dejado ese encuentro sujeto a un periodo de prueba de un año.

Una resolución que pone punto y final, al menos sobre el papel, a una de las noches más calientes de esta previa de la Champions. Guendouzi ya conoce su castigo y el Fenerbahçe tendrá que afrontar el estreno europeo sin una de sus piezas importantes.