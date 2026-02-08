Hartos de Cristiano: "Esto no es Arabia Ronaldo, es Arabia Saudí"

El pulso -o más bien la guerra- que le ha presentado Cristiano Ronaldo a la Saudí Pro League parece ir para largo. El futbolista portugués, que se ha negado a disputar los dos últimos partidos del Al-Nassr, mantiene su postura con firmeza hasta el punto de rumorearse un fin de ciclo en Oriente Medio, en una actitud que no está gustando nada en Arabia Saudí y que ha provocado un discurso devastador por parte de una de las voces más respetadas del país.

Cristiano Ronaldo no dudó en mostrar su enfado por la falta de apoyo del Fondo de Inversión Pública, después de que el Al-Hilal se reforzase en este mercado de invierno con Karim Benzema formando un equipo que parece a años-luz del Al-Nassr, quien debería competir por el título pero que no recibe el mismo trato -según Cristiano- por parte del PIF. El detonante fue el fichaje del francés, pero los motivos vienen de lejos, considerando el luso que recibe un trato desigual vulnerando las promesas de equilibrio competitivo e integridad deportiva.

Todo ello ha derivado en una tremenda crisis institucional que no solo afecta en lo deportivo, sino que ya es una cuestión de estado. Ronaldo se negó a disputar el encuentro entre su equipo y el Al-Riyadh el pasado 2 de febrero. Parecía un simple aviso del portugués; sin embargo, la situación empeoró cuando Ronaldo tampoco apareció en la convocatoria del encuentro del pasado viernes ante el Al-Ittihad, alargando indefinidamente su 'huelga'.

El poder en su contra...

Más allá de opiniones aisladas, la guerra estalló con un comunicado de la Liga Saudí atacando al propio Cristiano Ronaldo y asegurando que nadie está por encima de la competición, ni siquiera uno de los mejores jugadores del mundo.

"Cristiano ha estado plenamente comprometido con el Al-Nassr desde su llegada y ha desempeñado un papel fundamental en el crecimiento y la ambición del club. Como cualquier jugador de élite, quiere ganar. Pero ningún individuo, por importante que sea, toma decisiones más allá de su propio club. Los recientes fichajes demuestran claramente esa independencia. Un club se fortaleció de una manera particular. Otro optó por un enfoque diferente. Esas fueron decisiones del club, tomadas dentro de los parámetros financieros aprobados", apuntaba el comunicado.

A pesar de ser una de las voces más importantes del mundo del fútbol, no tiene Cristiano el respaldo institucional que hubiese deseado, aunque queda claro que la pelota está en el tejado del portugués, que acapara todas las miradas en la última semana. Pero no solo no tiene el respaldo de los directivos, sino tampoco el de la opinión pública.

... y también la opinión pública

En ese sentido, el último en pronunciarse ha sido Waleed Al-Faraj, presentador de televisión y uno de los periodistas más respetados de Arabia Saudí. Al-Faraj le dedicó unas duras palabras al ex del Real Madrid. "Cristiano Ronaldo necesita saber cuál es su lugar. Este país se llama Arabia Saudí, no Arabia Ronaldo", espetó sin pelos en la lengua.

Pero no se quedó ahí en su crítico discurso durante el programa 'Action Ma-Waleed' que él mismo presenta, ofreciéndole un ultimátum al astro luso: "Confunde ser embajador con ser entrenador. Ha sido una gran decepción. Él es un empleado, gana un sueldo millonario, más de lo que jamás habría ganado en Europa. Por lo que debe respetar la Liga o tiene que irse".

Los motivos de la decepción del periodista los reveló posteriormente en una comparación con el fútbol europeo: "Imaginen a un jugador del Manchester City negándose a jugar en protesta por las decisiones del dueño del club. O a un jugador del Arsenal ausentándose en dos partidos porque no está satisfecho con la oferta de renovación. Es imposible que un jugador se atreva a hacer eso en la Premier League".

Noticias relacionadas

Más allá de lo estrictamente deportivo, el periodista aseguró también que Cristiano le debe a Arabia Saudí mucho más de lo que Arabia le debe a él, con la Casa Blanca y Donald Trump como ejemplo: "Podríamos darle 500 años y Ronaldo nunca entraría en la Casa Blanca. Si no hubiera formado parte de la competición saudí, ni siquiera habría llegado a la puerta".