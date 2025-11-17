Harry Kane supera a Pelé y acumula 28 goles en lo que va de temporada

Harry Kane firmó este fin de semana en Tirana una de esas noches que pueden definir toda una carrera. Con un doblete frente a Albania, el delantero inglés superó los 77 goles de Pelé y alcanzó los 78 tantos con la selección, una marca que llega en uno de sus mejores momentos y que lo consolida — con 25 goles de diferencia (Wayne Rooney, 53)— como máximo goleador histórico de 'the Lions'. Entre el Bayern e Inglaterra suma ya 28 goles esta temporada, una racha que ha vuelto a encender los rumores sobre su futuro. El FC Barcelona lo sigue de cerca, atento a cada paso, como quien observa un tesoro antes de decidir si pujar por él.

Un gol a la altura de los más grandes

El fútbol tiene noches que cambian percepciones, y la de este domingo en Albania fue una de ellas. Kane llegó al partido a un solo gol de Pelé y se marchó con dos, y con una sonrisa tranquila, casi tímida, como si aún no terminara de asumir que acababa de superar a una de las mayores leyendas de este deporte.

Inglaterra jugó con autoridad, pero el foco estuvo puesto en él. En el minuto 74, tras un saque de esquina de Bukayo Saka, el delantero del Bayern de Múnich cazó un balón suelto y marcó con la naturalidad de quien lleva toda la vida esperando ese instante. Ocho minutos después, en el 82, conectó de cabeza un excelente centro de Marcus Rashford y definió con esa precisión quirúrgica que ya es marca personal.

TIRANA (Albania), 16/11/2025.- Harry Kane of England celebrates with teammates after scoring his second goal during the FIFA World Cup 26 UEFA qualifier between Albania and England in Tirana, Albania, 16 November 2025. (Mundial de Fútbol) EFE/EPA/GEORGI LICOVSKI / GEORGI LICOVSKI / EFE

Dos goles, un récord y la sensación nítida de que sus números no son un simple pico de forma, sino el reflejo de una madurez futbolística completa.

Temporada de genio

Sin embargo, quizá lo más relevante de este momento no sea el récord, sino la temporada que está firmando. El delantero inglés suma 28 goles y 3 asistencias entre club y selección, una cifra descomunal si se tiene en cuenta que apenas estamos a mediados de noviembre. Desde su llegada a Múnich en verano de 2023, su impacto ha sido tan profundo que se ha consolidado como el líder del vestuario de un Bayern que domina la Bundesliga —nueve victorias y un empate, seis puntos de ventaja sobre el segundo— y que exhibe la misma autoridad en Champions League, donde también es líder con 12 puntos, los mismos que Arsenal e Inter, después de imponerse en París al vigente campeón, el PSG (1-2).

Kompany abraza a Kane tras un partido con el Bayern / Agencias

Su ritmo, su constancia y su capacidad para decidir partidos lo sitúan entre los jugadores más determinantes del planeta. Para muchos, si sostiene este nivel, es el principal candidato al 'Balón de Oro'. Kane, sin embargo, se muestra prudente y afirmaba antes del partido para en 'The Guardian' que: "Podría marcar 100 goles esta temporada, pero si no gano la Champions League o el Mundial, probablemente no gane el Balón de Oro".

El Barça, al acecho

En el club azulgrana, el nombre de '9' inglés vuelve a ganar fuerza. La situación deportiva y contractual del equipo obliga a planificar movimientos. Rashford está cedido y el club todavía duda si ejecutar la opción de compra, mientras que Lewandowski termina contrato en verano, lo que deja un vacío enorme en la delantera.

Marcus Rashford dio dos asistencias de gol en Balaídos a Robert Lewandowski / Valentí Enrich

En este sentido, la dirección deportiva busca un nueve que no solo finalice jugadas, sino que dé sentido al ataque, ordene al equipo y mantenga el sello del juego asociativo. Según ha podido saber SPORT, el ex del Tottenham es el objetivo prioritario del Barça para suplir al delantero polaco y su traspaso podría cerrarse por 60 millones de euros. En Inglaterra, sin embargo, aseguran que, por el momento, solo ha habido sondeos.

Su perfil encaja por puro instinto futbolístico. Se mueve como un mediapunta, define como un nueve y potencia a los extremos. En el club catalán creen que, tras años de transición, Kane sería la pieza que eleva el proyecto y ya contaría con el beneplácito de su entrenador, Hansi Flick.