Harry Kane, a un paso de renovar con el Bayern hasta 2029

Harry Kane está cada vez más cerca de continuar su carrera en el Bayern de Múnich. El delantero inglés afrontaba este verano con su futuro todavía pendiente de resolver, ya que su contrato finaliza en junio de 2027 y su situación había despertado el interés de varios grandes clubes europeos.

Entre ellos estaba el FC Barcelona. El conjunto blaugrana, inmerso en la búsqueda de un delantero de primer nivel tras la salida de Robert Lewandowski, llegó a sondear la predisposición del atacante durante el verano. Julián Álvarez continúa siendo la prioridad absoluta del Barça, pero Kane había aparecido como una alternativa de máximo nivel ante la dificultad de convencer al Atlético de Madrid. Además, se llegó a hablar de un posible regreso del inglés a la Premier League, pero, finalmente, todo hace indicar a que su futuro más cercano continuará ligado al Bayern.

Harry Kane, lanzando un penalti contra Croacia que terminó marcando / EFE

El Bayern consigue blindar a su gran estrella

Según ha revelado el periódico británico The Times, las negociaciones entre Kane y el Bayern se encuentran ya en su fase final y el delantero se dispone a firmar una renovación que ampliará su contrato hasta 2029. El acuerdo supondría añadir dos temporadas a su actual vinculación y acabaría prácticamente con las dudas sobre su futuro. La continuidad de Kane supone un importante movimiento para el Bayern, que siempre ha considerado al inglés una pieza fundamental de su proyecto. El club bávaro quiere mantener al delantero como referencia ofensiva y ha realizado un esfuerzo para convencerle de prolongar su estancia en Múnich.

Según The Times, el nuevo contrato no contemplaría una modificación importante de su salario. Kane seguiría percibiendo alrededor de 25 millones de euros brutos por temporada, una cantidad que le mantiene entre los jugadores mejor pagados de la plantilla junto a Jamal Musiala. El delantero regresará esta semana a la disciplina del conjunto bávaro después de sus vacaciones y el acuerdo podría quedar formalizado próximamente. De esta manera, el Bayern conseguirá mantener atado su gran referente ofensivo durante las próximas tres temporadas.

Una temporada histórica para Kane

La renovación llega después de una temporada extraordinaria del delantero inglés. Kane firmó 73 goles y 8 asistencias en 65 partidos oficiales entre el Bayern de Múnich y la selección inglesa, unos registros que le permitieron conquistar la Bota de Oro de Europa. Con el conjunto bávaro, el ariete marcó 61 goles en 51 partidos en todas las competiciones. En la Bundesliga terminó como máximo goleador con 36 goles y 5 asistencias en 31 partidos. En la Champions League, el inglés alcanzó los 14 goles y 2 asistencias en 13 encuentros, mientras que en la Copa de Alemania firmó 10 goles en seis partidos.

Su rendimiento también se trasladó a la selección. Kane marcó 12 goles en 14 partidos con Inglaterra, contando los encuentros de clasificación y el Mundial de 2026. En la fase final del torneo disputó siete partidos, marcó 6 goles y dio una asistencia, contribuyendo a que los Three Lions terminaran en la tercera posición. Unos números que explican la decisión del Bayern de apostar por su continuidad y que mantienen a Kane entre los grandes candidatos al Balón de Oro.