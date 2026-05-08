Harry Kane ya le pisa los talones a Lewandowski

El Bayern de Múnich ha vuelto a firmar una temporada de enorme impacto ofensivo en Europa. El conjunto bávaro ha mantenido su dominio en la Bundesliga y ha llegado hasta las rondas finales de la Champions League, donde se despidió este miércoles en semifinales, apoyado en un fútbol vertical, agresivo y demoledor en ataque. En medio de ese contexto sobresale un nombre por encima del resto, el de Harry Kane, que está pulverizando registros históricos desde su llegada a Alemania.

El impacto de Kane en Alemania ha sido inmediato desde su aterrizaje en el Allianz Arena. El inglés no solo se ha convertido en el líder ofensivo del Bayern, sino también en el nuevo gran '9' del fútbol alemán tras la salida de Lewandowski. Sus cifras en Bundesliga y Champions están a la altura de las mejores temporadas de cualquier delantero en la historia reciente de Europa y en Múnich ya consideran que el ex del Tottenham ha inaugurado una nueva era goleadora en el club bávaro.

Harry Kane durante el partido contra el PSG / Ronald Wittek

De hecho, el delantero inglés está firmando una campaña extraordinaria. Su gol ante el PSG en las semifinales de la Champions le permitió alcanzar los 55 tantos oficiales esta temporada, una cifra que ya le coloca a la altura de la mejor versión de Robert Lewandowski con la camiseta del Bayern. Kane ha necesitado un partido más que el polaco para igualar el récord, pero todavía tiene encuentros por delante para superar definitivamente una marca que parecía intocable.

Lewandowski alcanzó esos 55 goles en la temporada 2019-20, uno de los cursos más legendarios de la historia reciente del Bayern. El atacante polaco lideró al equipo hacia el triplete y se convirtió en el gran referente ofensivo del fútbol europeo. Durante años parecía imposible discutir su legado en Múnich, pero Kane ya ha conseguido colocarse en la misma dimensión goleadora.

Harry Kane dio esperanza al Bayern con un gol tardío / Champions

El momento del inglés contrasta además con la incertidumbre que rodea actualmente a Lewandowski en el FC Barcelona. El futuro del delantero polaco sigue sin resolverse y en el club azulgrana existen dudas sobre su continuidad más allá de este verano. Su contrato expira en junio de 2026 y tanto el jugador como la entidad todavía no han tomado una decisión definitiva. En las últimas semanas, han aparecido informaciones sobre posibles ofertas desde Arabia Saudí, la MLS e incluso la Serie A, mientras el Barça estudia una posible renovación a la baja.

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Mientras tanto, Harry Kane sigue escribiendo historia en el Bayern. Su adaptación al fútbol alemán ha sido inmediata y su capacidad para marcar diferencias va mucho más allá del gol. Liderazgo, continuidad, lectura del juego y una eficacia descomunal convierten al inglés en uno de los delanteros más completos del mundo. El ‘sorpasso’ sobre Lewandowski ya está en marcha y todo apunta a que el próximo récord bávaro llevará la firma de Kane.