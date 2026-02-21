Harry Kane, el genio goleador del Bayern

Albert Riera afrontaba en el Allianz Arena su primera gran prueba en la Bundesliga. Pero se encontró con el goleador de siempre, Harry Kane. El Eintracht visitaba al líder de la Bundesliga, el Bayern de Múnich y, pese a una primera parte floja yendo 2-0 al descanso, el equipo del español plantó cara en los minutos finales de partido tras el penalti que convirtió Burkardt a apenas diez minutos para el final del partido.

Al final, el protagonista fue el mismo que recibió un homenaje al principio del encuentro. Kane alcanzó los 500 goles en su carrera como futbolista profesional y el club 'bávaro' le preparó una celebración con los regalos de un collage de fotos con sus mejores momentos en el Bayern, Tottenham, Leicester, Norwich, Millwall, Leyton Orient y la selección inglesa.

El homenaje del Bayern por los 500 goles de Harry Kane / FC Bayern

Y en el campo respondió. El inglés anotó un doblete y ya suma 49 goles en 41 partidos esta temporada entre club y selección, además de cinco asistencias. Un verdadero 'killer' imparable que lidera con mano de hierro la carrera por la Bota de Oro. En liga suma 28 tantos, cinco más que Kylian Mbappé, segundo clasificado.

El primero del partido del '9' fue de cabeza tras una peinada en un córner de Stanisic. Ya en la segunda parte, Kane redondeó su noche con un zurdazo desde fuera del área.

El otro gol del conjunto de Kompany fue de Pavlovic en los primeros compases del partido, con una volea desde fuera del área tras un mal despeje y una intervención también mejorable de Kaua Santos.

Con esta victoria, el Bayern extiende su ventaja con el Borussia Dortmund a nueve puntos a una semana del clásico alemán en el Signal Iduna Park (sábado 28 de febrero, 18:30h CET), a falta del partido de los neriamarillos esta jornada ante el RB Leipzig. Un partido que puede ser completamente decisivo para el título de la Bundesliga esta temporada.

Pendientes de Davies

El club bávaro terminó el partido pendiente del estado físico de Alphonso Davies, que se retiró lesionado del campo en el inicio del segundo tiempo. El lateral abandonó el terreno de juego por su propio pie, pero su lesión preocupa en un jugador que recientemente se ha recuperado de una fractura de ligamentos cruzados de la rodilla.

El club le realizará pruebas en las próximas horas para determinar el alcance exacto de su lesión.