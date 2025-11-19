Harry Kane, el futbolista más completo del mundo

El Bayern de Vincent Kompany es un organismo hiperactivo, por llamarlo de alguna manera. Presiona muy arriba, ataca con mucha gente y genera posesiones rápidas. En definitiva, es una apisonadora bávara que desgasta enormemente a su rival y que no solo se conforma con ganar los partidos, sino que busca sellarlos por goleada. El entrenador belga ha firmado un sistema que le ha servido para callar bocas y, de una vez por todas, mostrar al mundo lo bueno que es Harry Kane. A día de hoy, seguramente, es el futbolista más completo del planeta.

Kane vive en esa franja donde conviven las verdaderas estrellas, o lo que es lo mismo, los futbolistas que no necesitan presentaciones. Su impacto en el Bayern de Kompany trasciende cualquier estadística, pero incluso esas cifras absolutas -goles y asistencias- ya lo sitúan por encima del resto. Se mueve a ritmos de récord sin necesidad de parecer acelerado, dominando todo el terreno de juego y no solo las áreas rivales, como muchos piensan por error. Es el timón y el goleador del equipo a la vez.

Kompany abraza a Kane tras un partido con el Bayern / Agencias

En 17 partidos, Harry Kane ha marcado 23 goles y ha repartido 3 asistencias: 26 aportaciones de gol en 1.372 minutos de juego. El internacional inglés se inventa un gol cada 52,7 minutos de juego, y eso sin contar todo el trabajo “oculto” que genera ventaja para su equipo. Son cifras realmente llamativas. Si centramos la atención en cada competición, su dominio es aún más evidente.

Aportaciones al gol de Harry Kane en la temporada 2025-26 Bundesliga : 13 goles y 3 asistencias en 10 partidos (794 minutos) / Participa en un gol cada 49,62 minutos

: 13 goles y 3 asistencias en 10 partidos (794 minutos) / Participa en un gol cada 49,62 minutos Champions League : 5 goles en 4 partidos (311 minutos) / Participa en un gol cada 62,2 minutos

: 5 goles en 4 partidos (311 minutos) / Participa en un gol cada 62,2 minutos Copa de Alemania : 4 goles en 2 partidos (177 minutos) / Participa en un gol cada 44,25 minutos

: 4 goles en 2 partidos (177 minutos) / Participa en un gol cada 44,25 minutos Supercopa de Alemania: 1 gol en 1 partido (90 minutos) / Participa en un gol cada 90 minutos

Estos números permiten intuir dos cosas: que Harry Kane es un delantero centro letal, con una capacidad sobresaliente para definir, y que también cuenta con la calidad necesaria para asistir a sus compañeros en los metros finales. De hecho, el inglés es el máximo goleador de las grandes ligas de Europa, superando a Erling Haaland (19) y Kylian Mbappé (18), y también los supera en pases de gol.

Harry Kane, un rematador letal / EFE

Todo ello se explica por su instinto dentro del área y su técnica, que le permite marcar desde distintos rangos y ángulos y con ambas piernas, lo que lo hace prácticamente impredecible. Los datos lo reflejan a la perfección. Por cierto, según los 'expected goals', debería llevar solo 7 goles en Bundesliga, por si alguno dudaba de su capacidad para definir.

Su regularidad es probablemente el atributo más subestimado: desde hace casi una década, Kane produce como un reloj suizo en cualquier contexto competitivo. Premier League, selección, Bundesliga… donde lo pongas. No hay delantero ahora mismo que pueda igualar su mezcla de contundencia, lectura, liderazgo y precisión. Sin embargo, ¿que sea un delantero muy fiable de cara a puerta es suficiente para destacarlo como uno de los jugadores más completos del mundo? La respuesta es que no, pero por suerte, el inglés hace muchas más cosas. En el sistema de Kompany, brilla en múltiples posiciones: de '9', de '8', de '10'… Incluso de '5'. Y los datos lo respaldan.

Mapa de calor de Harry Kane. Temporada 2025-26 / OneVSOne

El ex del Tottenham es clave en la salida de balón y en la elaboración. Baja a recibir, gira, descarga y permite que el Bayern progrese con naturalidad. Su primer toque es un metrónomo: rara vez pierde un balón de espaldas y cada control orientado abre una nueva línea de pase. Siendo delantero centro, es el séptimo jugador de la plantilla con más pases progresivos completados, con 38.

Impacto en todo el terreno de juego

Kane también es importante en transición, donde muchos delanteros desaparecen. Él puede venir al apoyo para sostener la jugada o atacarla él mismo, interpretando el juego a una velocidad mental superior al resto. Sabe cuándo acelerar, cuándo frenar y cómo generar superioridades incluso sin tocar la pelota. Y cuando tiene que jugar el balón, lo hace con precisión quirúrgica, también en largo. Sin contar a Manuel Neuer, es el tercer jugador de campo que más balones en largo realiza, con 43, y una precisión del 79,1% de acierto, superando a futbolistas como Joshua Kimmich (73,1%).

Harry Kane, durante un partido del Mundial de Clubes ante Flamengo / EFE

Ya en campo rival, su catálogo es extenso: remate, definición, último pase, lectura del desmarque, cambios de orientación, paciencia en el área… Una bendición para cualquier entrenador. Solo por detrás de Olise, Kane es el futbolista de la plantilla que más pases ha dado que han acabado en disparo (34).

Y a sus 32 años, no renuncia a trabajar. Es el primero en ponerse el mono de trabajo, en presionar, ir al suelo… Es el sexto jugador de la plantilla con más entradas completadas (7) y el cuarto que más disparos ha bloqueado (9). Un líder dentro y fuera del terreno de juego, capaz de interpretar numerosos roles durante un partido a la perfección. Un futbolista total, quizá el más completo del mundo, que vale mucho más que los 75 millones de euros que 'Transfermarkt' dice que vale.