Harry Kane, otro 'caso Lewandowski'

En el Bayern de Múnich viven en un enorme estado de felicidad. El equipo muniqués ha empezado la temporada como un tiro, con un registro nunca antes vista. Bajo la dirección de Vincent Kompany, los bávaros encadenan catorce triunfos desde que empezó el curso, superando cualquier otra marca histórica y estableciendo un nuevo récord en el fútbol europeo.

Nadie había logrado sumar catorce victorias seguidas en un inicio de temporada. La anterior mejor marca la poseía el AC Milan, cuando comenzó la temporada 1992-93 con trece triunfos consecutivos. Lideran la Bundesliga y la fase liga de la Champions League, y se han ganado el derecho a figurar en todas las quinielas como favoritos para conquistar todos los títulos.

Kane y Olise le dan el clásico alemán a un Bayern más líder / ANNA SZILAGYI

En los buenos momentos, hay muchos nombres a destacar: Luis Díaz, Michael Olise, Joshua Kimmich, Manuel Neuer... pero, sin ninguna duda, hay que resaltar todavía un poco más la figura de Harry Kane. El delantero inglés es el alma y líder ofensivo de la 'trituradora' alemana. A sus 32 años, parece vivir un eterno idilio con el gol.

Si nos centramos en las cifras, pocos delanteros están a su altura. Quizás Haaland, y poco más. En el curso pasado, el internacional con Inglaterra fue capaz de anotar ni más ni menos que en 41 ocasiones, además de repartir 14 asistencias. Y, este curso, quiere mejorar aún más estos registros. Hasta la fecha, ya ha alcanzado los 22 tantos en 14 encuentros, y no tiene ninguna intención de levantar el pie del acelerador.

Champions

Pero, a pesar de este excepcional rendimiento, su futuro en el Bayern de Múnich no está asegurado. Según desvela 'Bild', Harry Kane cuenta con una cláusula de rescisión de 65 millones de euros, que debe activar en el próximo mes de enero, para salir del club alemán en el verano de 2026. Tan solo tiene contrato hasta 2027, y por ello el club bávaro también puede ver esta opción como la última oportunidad para sacar rédito económico a un jugador que costó 100 'kilos' en 2023.

No sería la primera vez que el Bayern se decanta por esta alternativa, ya que los muniqueses utilizaron esta fórmula con la salida de Robert Lewandowski. Al polaco también le quedaba un año de contrato, y el Bayern abrió la puerta a su traspaso de 45 millones de euros fijos más 5 en variables al FC Barcelona.

Sin duda, pagar poco más de 60 'kilos' por uno de los mejores '9' del mundo como es el inglés puede ser una auténtica ganga. Pero, por el momento, Harry Kane sigue centrado en mantener su mejor versión sobre el césped. Y no tan solo por sus números, el delantero inglés quiere seguir levantando títulos después de saborear esta sensación con la Bundesliga, el primer trofeo de su carrera.