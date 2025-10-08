Harry Kane blinda su futuro

Harry Kane se sienta en la mesa de los mejores delanteros del mundo en estos momentos. El delantero inglés vuelve a impresionar una campaña más con sus espectaculares registros goleadores en el Bayern de Múnich, donde es una pieza fundamental de cara a las aspiraciones de levantar títulos y cosechar éxitos del equipo bávaro.

Si nos centramos en sus números, Kane ya ha logrado esta temporada ver portería en 18 ocasiones, además de repartir tres asistencias. Y todo esto en tan solo diez partidos disputados con el conjunto muniqués. Cifras impresionantes que complementa siendo importante en otros aspectos del juego, con su capacidad para recibir de espaldas, dar aire al equipo y hacer jugar a sus compañeros con su excelente visión de juego.

Seguramente, a sus 32 años, Harry Kane está atravesando su mejor momento personal. Así lo dicen los números, pero también las sensaciones. Es prácticamente imparable cerca del área, y suele ser extraño que se marche de un partido sin su particular tanto. El curso pasado acabó con 41 goles y 14 asistencias en 51 duelos, pero esta campaña puede superar estos números.

Este rendimiento no ha pasado desapercibido, y hace semanas que los rumores sobre su futuro se acrecientan. El internacional con Inglaterra finaliza contrato con el Bayern de Múnich en junio de 2027, y ya varios hay equipos que empiezan a tantear una futura incorporación. En ese sentido, se ha relacionado a Harry Kane con un posible regreso a la Premier League, e incluso algunos lo situaban en una nueva aventura en el fútbol español.

Pero Kane tiene muy claro donde está su futuro más cercano. En una entrevista con el medio 'The Guardian', el ariete inglés apuntó que "veo claro quedarme más tiempo en el Bayern". No obstante, todavía no ha iniciado las negociaciones para ampliar su vínculo con el equipo germano: "Todavía no he tenido esas conversaciones con el Bayern pero si surgieran estaría dispuesto a hablar y tener una conversación honesta".

"Estoy totalmente de acuerdo con el Bayern. Si hubo una conversación sobre la extensión, ya veremos, pero todavía me queda esta temporada y otra más. No es como si estuviera en mi último año, no es que haya pánico. Estoy tranquilo, amo al entrenador del Bayern y mientras estemos mejorando y yo mejore, estaré feliz de ver lo que podemos lograr", agregó.

Kane y Luis Díaz, sociedad letal ante el Leipzig / @FCBayern

Además, Kane se pronunció acerca una vuelta al fútbol inglés: "Si me hubieran preguntado cuando me fui por primera vez para ir al Bayern, habría dicho con seguridad que volvería. Ahora que llevo allí un par de años, probablemente diría que ha bajado un poco, pero no diría que nunca volvería". Aunque no descarta nada, todo apunta a que Harry Kane seguirá en el Bayern de Múnich en los próximos años.