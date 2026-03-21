Harry Kane y el Bayern asustan a Mbappé y al Real Madrid

Este Bayern da miedo. Asusta de verdad y en Madrid deberían estar más que preocupados. Porque Harry Kane y compañía ya apuntan a los cuartos de la Champions tras golear al Unión Berlín. Un 4-0 incontestable que contó con la participación, una vez más, del delantero inglés, llamado a liderar el ataque 'bávaro' en el Bernabéu el próximo 7 de abril.

Porque Kane no se cansa de marcar. Menos todavía tras haber alcanzado entre semana las 50 dianas en la Liga de Campeones. Sigue sumando goles e inflando unas estadísticas que le afianzan como el 'rey del gol' en Europa. Nadie anota más que él. Ni Mbappé, ni Haaland, ni Lamine Yamal. El internacional británico suma 31 goles en la Bundesliga para liderar una Bota de Oro que parece tener dueño.

Y este sábado, cómo no, volvió a ver puerta ante el Union Berlín. Un auténtico golazo. Recibió el cuero dentro del área, controló hacia su diestra y, cayéndose al suelo mientras le encimaban dos defensores, la mandó a guardar al palo largo.

Olise, Gnabry, Luis Díaz... pólvora para aburrir

Pero este Bayern no es solo Kane. Y eso asusta más todavía. Antes del tanto del '9' bávaro, ya habían abierto la veda Michael Olise y Gnabry, que hicieron olvidar la baja por sanción del colombiano Luis Díaz.

Cuatro futbolistas que, en total, ¡suman más goles (65) que todo el Real Madrid (60)! y que apuntan a titulares en la capital española dentro de un par de semanas en los cuartos de final de la Champions.

Olise abrió el marcador en el 43' a pase de Goretzka desde el círculo central y tras deshacerse con un recorte de su par antes de definir con la zurda. Gnabry amplió distancias antes del descanso al cazar un rechace. Por si fuera poco, el alemán culminó su gran actuación con un doblete en la segunda mitad tras fusilar al portero en otro rechace muerto en el área.

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Un trámite más superado para un Bayern cuyo foco está puesto únicamente en la Champions League. Pero antes de visitar al Real Madrid, todavía quedará solventar la papeleta del Friburgo en la Bundesliga, donde ya aventaja en nueve puntos al Borussia Dortmund.