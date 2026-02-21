Harry Kane al Barça: ¿más que un sueño electoral?: "Como su cláusula de rescisión expiró, no tenemos ninguna presión"

Xavi Vilajoana, precandidato en las elecciones del Barça, encendió las redes sociales con una publicación en la que aparece Harry Kane vestido con la camiseta del Barça. El empresario, que presentó su proyecto deportivo este viernes, desveló una de sus cartas para convertirse en el próximo presidente culé: la llegada del ariete inglés, actualmente en el Bayern Múnich.

Las intenciones de Vilajoana con Kane no quedaron en un simple tuit. Después, ofreció declaraciones sobre ello: "La Masia siempre ha sido mi prioridad. Solo cuando no tengamos el talento en casa, el Barça debe ser capaz de salir al mercado y atraer el mejor talento. Como Harry Kane: un jugador asociativo, con talento y goleador. Estamos trabajando en ello", confirmó. Pero... ¿tiene realmente posibilidades de vestir la camiseta blaugrana?

Un jugador total

En lo deportivo, está claro que sería un futbolista de rendimiento inmediato. A sus 32 años, el ex del Tottenham presume de ser uno de los mejores goleadores del momento y de la historia. Su doblete contra el Werder Bremen (0-3) le hizo alcanzar los 500 goles como profesional, pero su incidencia sobre el juego va más allá que únicamente marcar goles.

Kane, delantero del Bayern / EFE

Kane es el timón y el goleador del equipo a la vez. Un futbolista que interpreta muy bien el juego y los espacios, que ofrece múltiples salidas de presión a su equipo, que activa a sus compañeros con su desplazamiento en largo y que trabaja como el que más en defensa. Y, claro está, es letal cerca del área. Las mete de todos los colores. Esta temporada suma 41 'dianas' en 35 encuentros, cifras que complementa con cinco pases de gol.

¿Cuánto puede costar?

Robert Lewandowski tiene 37 años. En agosto cumplirá 38. Una de las necesidades del Barça es encontrar a un sustituto de garantías. Kane lo sería, pero en julio alcanzará los 33 años. Aunque físicamente está bien, el problema está en el apartado económico. Su contrato termina en el verano de 2027, por lo que habría que pagar traspaso, y el Bayern, según apuntan desde Alemania, no le dejaría salir a cualquier precio.

Uli Hoeness, miembro del consejo de administración y presidente honorario del Bayern Múnich, desveló un detalle interesante sobre Kane en una entrevista con 'Bild' para arrojar un poco de luz a los rumores que aseguran que tiene una cláusula de rescisión de unos 60-70 millones de euros. "Como su cláusula de rescisión para el verano de 2026 expiró y su contrato ahora vence en el verano de 2027, no tenemos ninguna presión", espetó. Una versión que el director de fútbol en 'Bild', Christian Falk, respaldó asegurando que dicha cláusula expiró en enero.

Harry Kane responde al doblete de Haaland para liderar en solitario la carrera por la Bota de Oro / EFE

La intención del club bávaro es alargar su vinculación en el Allianz: "Sí, por supuesto (que quiere renovarlo). Harry es una suerte para nosotros", comentó Hoeness. Aunque Max Eberl, director deportivo del Bayern, afirmó que "aún no han comenzado las negociaciones". Sea como fuere, el sueño de Vilajoana es potente, aunque habrá que ver si realmente factible. En lo deportivo, sería una gran contratación.