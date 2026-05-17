Harry Kane arrasa el legado de Lewandowski: ¿candidato al Balón de Oro?

Harry Kane ya es historia en Alemania. En tan solo tres años en el Bayern ha logrado hacer olvidar a un Robert Lewandowski al que superó en récord de número de goles en una misma temporada. La última aportación a la causa la protagonizó el inglés este sábado, cerrando la Bundesliga con un hat-trick que le permitió alcanzar las 58 dianas.

Son tres más que las que cosechó el hoy delantero del FC Barcelona en la temporada 19/20, cuando sumó 55 dianas en el que fue su mejor curso con el Bayern. Pero la comparación va más allá: Harry Kane ha logrado marcar más goles que partidos disputados en las tres principales competiciones.

El internacional con Inglaterra lleva 36 tantos en 31 partidos de Bundesliga, 14 en 13 duelos de Champions, 7 en 5 encuentros de Copa de Alemania y 1 gol en 1 partido jugado en la Supercopa de Alemania. Y todavía le falta por disputar la final de la DFB Pokal frente al Stuttgart (23 de mayo). Números de un 'killer' que pasará a la historia como uno de los mejores delanteros centros que ha visto el mundo del fútbol.

Harry Kane, máximo goleador de la Bundesliga / EFE

No baja de los 40

Pero los 58 goles de Kane no pillan a nadie por sorpresa. Y es que desde que llegó procedente del Tottenham en 2023, el ariete no ha bajado de las 40 dianas en ninguna de las tres temporadas disputadas en el Allianz Arena: 44 goles en su primer año, 41 en el segundo y los mencionados 58 tantos que lleva esta campaña a falta de todavía de un partido.

Pero Harry Kane es más que unos números. El delantero inglés aporta mucho más que estadísticas al Bayern, convertido en un delantero todoterreno capaz de adjudicarse la Bota de Oro a la par que trabajar en la creación de juego, venir a recibir a la medular, asociarse entre líneas y caer en banda para oxigenar siempre al equipo.

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Todo ello le coloca como un claro candidato a conquistar el Balón de Oro junto a jugadores como Ousmane Dembélé. Pese a no haber logrado llegar a la final de la Champions, eliminado en semifinales frente al PSG, sus opciones siguen intactas con la baza del Mundial todavía por disputarse.