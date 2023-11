¿Por qué no han escogido a Messi como mejor fichaje de la MLS?

Giorgos Giakoumakis, delantero del Atlanta United, ha sido el ganador del premio "Newcomer of the Year", que reconoce la figura del mejor fichaje de la MLS Messi ha jugado 6 partidos de Liga y solo ha conseguido 1 gol y dos asistencias en la competición

Leo Messi revolucionó La MLS con su fichaje por el Inter Miami, dándole más visibilidad a nivel mundial y abriendo la puerta para que otras estrellas del fútbol europeo siguieran sus pasos. Sin embargo, La Major League Soccer no ha elegido al astro argentino como su mejor fichaje de la temporada.

El futbolista griego, Giorgos Giakoumakis, ha superado a Messi y se convierte en el ganador del premio "Newcomer of the Year" gracias a su gran temporada con el Atlanta United, donde ha anotado 17 goles que les ha servido para avanzar hasta el playoff, a diferencia del equipo de Beckham que no ha conseguido estar en los seis primeros de su conferencia.

El principal motivo por el cual Messi no ha obtenido este reconocimiento, se debe a que la mayoría de sus partidos disputados fueron en otras competiciones, como la Leagues Cup, que enfrenta equipos de la MLS y de la Liga mexicana, donde marcó 10 goles y dio una asistencia en siete partidos jugados, que permitió al Inter Miami celebrar su primer título en la historia del club.

Messi solo ha disputado 6 partidos en la MLS, se perdió los juegos finales por culpa de una lesión, y solo ha conseguido registrar 1 gol y 2 asistencias en la competición. Números que se quedan cortos si los comparamos con los de Giakoumakis.

Tras recibir el octavo balón de oro de su carrera, Leo Messi tendrá como próximo objetivo hacer que el Inter Miami coseche más trofeos y se dé a conocer a nivel mundial. Y no estará solo en esta andadura americana, ya que uno de sus mejores socios de su carrera deportiva, Luis Suárez, se convertirá en el fichaje estrella del equipo para la próxima temporada.