Hallan muerto a Paul Baccaglini, el 'showman' que presidió al Palermo

Paul Baccaglini, conocido por su trayectoria como rostro televisivo en Italia y por su breve etapa como presidente del club de fútbol Palermo, fue hallado muerto el martes 9 de septiembre en su domicilio de Segrate, en el área metropolitana de Milán. Tenía 41 años.

Según informaron medios italianos como 'Sky TG24', fue su compañera sentimental quien encontró el cuerpo en la vivienda en la que residían. Las autoridades investigan las circunstancias de la muerte y no descartan la hipótesis de un suicidio.

Baccaglini había nacido en Estados Unidos, hijo de padre estadounidense y madre italiana, aunque desarrolló la mayor parte de su carrera profesional en Italia. Su primera notoriedad pública la alcanzó en el ámbito televisivo como reportero del programa satírico “Le Iene” (Las Hienas), uno de los formatos más seguidos en la televisión italiana. Posteriormente, decidió dejar el mundo del espectáculo y orientarse hacia la actividad financiera, en particular como trader.

POCO TIEMPO AL FRENTE DEL PALERMO

En marzo de 2017 asumió la presidencia del Palermo, entonces en la Serie A, de la mano del histórico dirigente Maurizio Zamparini. La operación contemplaba la compra de la mayoría accionarial del club siciliano a través de un fondo de inversión vinculado a Baccaglini. Sin embargo, el proceso de adquisición no llegó a concretarse y su gestión al frente de la entidad deportiva duró solo unos meses, hasta el verano de ese mismo año.

Durante ese periodo, el club atravesaba una etapa de inestabilidad tanto económica como deportiva, que posteriormente derivó en el descenso de categoría y en cambios profundos en su estructura societaria. Pese a la brevedad de su paso por la presidencia, su figura quedó vinculada a uno de los momentos de transición más relevantes en la historia reciente del Palermo.

Tras conocerse la noticia de su fallecimiento, Palermo FC, actualmente en la Serie B y parte del City Football Group, publicó un mensaje de condolencias. En el comunicado, el club expresó: “Palermo FC, junto con el presidente Dario Mirri y toda la familia del City Football Group, expresa sus condolencias por la prematura desaparición de Paul Baccaglini, presidente del US Città di Palermo durante los últimos meses de la temporada 2016-17”.

A lo largo de su trayectoria, Baccaglini combinó facetas públicas muy distintas: de figura televisiva en la programación de entretenimiento italiana a empresario en el sector financiero y dirigente deportivo. Su muerte a los 41 años ha provocado muestras de pesar tanto en el ámbito del espectáculo como en el deportivo, especialmente en Sicilia, donde todavía se recuerda su intento de relanzar la entidad rosanero. Las investigaciones continúan abiertas para esclarecer las circunstancias exactas del deceso.