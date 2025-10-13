Haití, la selección más 'española' para el Mundial Sub-17

Durante el próximo mes de noviembre, se celebra el Mundial Sub-17 en Catar. Un torneo que reunirá a las mejores selecciones del mundo, aunque España no estará entre ellas. El combinado nacional que sí estará presente en la competición será Haití, que ha optado por preparar su aventura mundial en Catalunya, junto a preparadores físicos del mismo territorio.

Marc Madruga, preparador físico que pasó por el Barça Atlètic durante varias temporadas, es el principal encargado de la preparación de Haití para el Mundial. Gracias a su empresa reQ, con sedes en Sant Cugat del Vallès y Girona, se encarga de la parte más tecnológica y de readaptación de la selección, que viajará directamente a Catar desde Catalunya.

"Contactaron conmigo a través de la Federación después de clasificarse para el Mundial de Catar que se celebra en noviembre. Me preguntaron si podía ayudarlos y dirigir todo lo que sería la preparación física", comentó Madruga a SPORT. La Federación de Haití también tuvo encima de la mesa la posibilidad de ir a Jamaica, pero consideraron mejor el proyecto en Olot.

La seleccion de Haití Sub-17, en las instalaciones catalanas / Selección de Haití

"Deciden venir a Catalunya para contar con el asesoramiento de varios grupos externos y adaptarse a una zona horaria más similar a la del Mundial. Por tanto, deciden venir a Olot, a unas instalaciones que hay espectaculares, para combinar los entrenamientos en campos de fútbol muy buenos con la tecnología que tenemos nosotros", aseguró.

Haití ganó sus tres últimos partidos de clasificación para el Mundial y además con una gran diferencia. De hecho, no encajó ni un solo gol en ninguno de ellos. "Es una selección que me ha sorprendido mucho, en cuanto al nivel técnico de los entrenadores y el de los jugadores. Tienen un gran juego rápido y asociativo. Aunque sean muy humildes, en el buen sentido de la palabra, están haciendo una inversión y unas acciones muy profesionales".

El hecho de que esta selección Sub-17 esté en el Mundial tiene una repercusión muy grande Marc Madruga — Preparador físico de la selección de Haití Sub-17

Ubicada en el grupo E del torneo, tendrán como rivales a Inglaterra, Egipto y Venezuela. Prácticamente la totalidad de la lista inglesa forma parte del 'Big Six' de la Premier League, aunque sea en sus canteras. "Pasar de grupos sería espectacular y eso nos planteamos. A partir de aquí, ir subiendo y creciendo". Enfrentarse a una selección europea será todo un reto para la 'Haití catalana'.

Preparación física de la selección de Haití Sub-17 / Selección de Haití

La ausencia de España, la actual mejor selección absoluta del mundo, es algo que llama la atención a cualquiera. "El nivel es muy alto. Aun así, evidentemente me sorprende que no estén clasificados. Es evidente también que la clasificación para el Mundial, a nivel de grupos, también lo dificulta, pero no olvidemos que nosotros hemos tenido que jugar contra equipos de Centroamérica con un potencial económico y de organización mucho más grande".

Es una selección que me ha sorprendido mucho, en cuanto al nivel técnico de los entrenadores y el de los jugadores Marc Madruga — Preparador físico de la selección de Haití Sub-17

Aunque no hablemos de la selección absoluta, la clasificación de Haití para un Mundial es ya un hito histórico. Tan solo se había conseguido un total de tres veces, por lo que la afición lo va a vivir con un 'extra' de ilusión. "El fútbol es un deporte muy seguido allí. La selección absoluta está teniendo un seguimiento muy grande. Los últimos resultados también hacen que haya aún más ilusión y el hecho de que esta selección sub-17 esté en el Mundial tiene una repercusión muy grande. Los jugadores también son conscientes".

Varios partidos contra equipos de Catalunya

Entrenar en Catalunya permite a la selección americana competir contra equipos del territorio. "Estamos jugando partidos contra Hospitalet, Manlleu, Sant Andreu... y nos quedan Olot, Girona y Badalona. El hecho de poder jugar partidos de mayor nivel también era uno de los motivos para estar aquí". Una preparación que durará hasta el próximo 30 de octubre, cuando volarán hacia Oriente.

En menos de un mes arranca una aventura distinta para Haití. Todos los aficionados al fútbol que se encuentran en un pequeño país en el centro de América disfrutarán de escuchar su himno en otro rincón del mundo, además de ver cómo sus jóvenes se dejan la piel en el campo. Unos jóvenes que, durante alrededor de un mes, han disfrutado del 'pa amb tomàquet'.