Haití es mundialista: una chispa de unidad para un país acaparado por el caos y las bandas armadas

El 18 de noviembre de 1803 se libró la Batalla de Vertières, el enfrentamiento decisivo en el que el ejército rebelde haitiano venció al expedicionario francés enviado por Napoleón para recuperar el control de la colonia, entonces llamada 'Saint-Domingue'. Fue la última gran batalla de la Revolución Haitiana, el punto final de una lucha feroz que llevó a Haití a convertirse en la primera república negra independiente.

Esta victoria histórica se celebra cada año como un símbolo de fortaleza y libertad. Ayer, 222 años después, y guiados por el mismo espíritu de lucha y resiliencia de sus ancestros, la nación más pobre del continente americano logró lo imposible: por primera vez desde 1974, estarán en el Mundial. Si hay un país que merece la esperanza y la unidad que inspira este logro, es Haití.

La noche fue redonda. Honduras empató a cero con Costa Rica, y Haití sentenció a Nicaragua en la primera parte con goles de Deedson y Providence (2-0). Así, los haitianos terminan como líderes del Grupo C en la clasificación de la CONCACAF y mandan a Honduras a la repesca.

Un logro contra todo pronóstico, por la enorme competencia en el grupo: Costa Rica, que venía de tres mundiales consecutivos, y Honduras, selecciones más consolidadas en fútbol. Haití solo perdió ante los hondureños, formando un bloque sólido que les llevó a escribir su propia historia, medio siglo después. Se suman a Panamá y Curazao, que también aseguraron boleto directo a Estados Unidos, México y Canadá.

Entre su modesta plantilla destaca Jean-Ricner Bellegarde, mediocampista de los Wolves y uno de los muchos futbolistas nacidos en Francia pero nacionalizados en este pequeño país que alguna vez fue colonia francesa. También esperan convencer al delantero del Sunderland, Wilson Isidor, nacido en Rennes de padres haitianos, para que se una a la causa.

Un país controlado por las pandillas

Esta celebración llega en una profunda crisis social para Haití. Todo empezó con el terremoto de 2010, que dejó cerca de 200.000 víctimas. Desde el asesinato del presidente Jovenel Moïse en 2021, la violencia de las pandillas y la inestabilidad política han convertido el país en uno de los más inseguros, gobernado por el hambre, el miedo y el caos, especialmente la capital, Puerto Príncipe, donde cerca de 1,3 millones de personas han sido desplazadas.

Sus habitantes viven atrapados en la pobreza y la inseguridad. Las escuelas han cerrado temporalmente por el peligro, y el transporte público solo funciona unas pocas horas, con servicios mínimos antes de la puesta del sol. Las alertas para los viajeros desde el país advierten del alto riesgo de secuestros, delitos, terrorismo y disturbios civiles.

Un desplazamiento de 800 km para jugar como local

Desde febrero de 2024, el principal estadio del país, el Stade Sylvio Cator, está abandonado y bajo el dominio de bandas armadas, que controlan al menos el 90% de la región metropolitana de Puerto Príncipe, volviendo el estadio nacional inaccesible e inseguro para partidos.

Aficionados celebran la clasificación de Haití al Mundial / EFE/ Mentor David Lorens / EFE

Por estas razones, la selección se ha visto obligada a trasladar todos sus partidos como local a Curazao, a más de 800 kilómetros de casa. De hecho, su seleccionador, Sebastien Minge, no ha pisado Haití desde que asumió el cargo hace 18 meses.

A pesar de todo, el equipo logró clasificarse para el Mundial, una señal de esperanza y resiliencia. Los jugadores, muchos nacidos en el extranjero, ven este éxito como una oportunidad para inspirar unidad y cambios positivos en Haití, en medio de sus dificultades sociales y económicas.

Por eso, esta clasificación para el Mundial es mucho más que una hazaña deportiva; es un faro de esperanza y un momento de orgullo nacional para una población que sigue luchando frente a enormes adversidades.