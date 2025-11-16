FÚTBOL INTERNACIONAL
'Hachazo' a Isak: "No está preparado para jugar dos partidos completos"
El delantero del Liverpool estuvo espeso en la derrota de Suecia ante Suiza; Graham Potter ya fue cauteloso con él "porque ha estado de baja un tiempo"
Suiza le pasó la mano por la cara a una Suecia cuya fase de clasificación fue nefasta. Ni Graham Potter pudo evitar el desastre. Colista del Grupo B con un punto de quince posibles en su casillero, tiene un as en la manga: el comodín de la Nations League. De esta forma, tiene en su poder uno de los cuatro billetes rumbo a la repesca vía Nations League. ¿Cómo se explica? Pues son aquellas selecciones ganadoras en sus respectivos grupos que no lograron quedar ni en primer ni segundo lugar en la clasificación para el Mundial. Los escandinavos están, junto a Irlanda del Norte, en el bombo de la repesca.
Uno de los protagonistas - en negativo - en dicha derrota fue Alexander Isak. Le está costando más de la cuenta reengancharse a la dinámica de Arne Slot en el Liverpool y partió desde el banquillo ante el combinado helvético. Saltó al césped del Stade de Genève para sustituir a Mattias Svanberg a la hora de partido, pero anduvo torpón y ofreció unas prestaciones que distan de aquel insaciable delantero de las Urracas.
Espeso
Un bajón tanto físico como futbolístico al que se refirió su nuevo seleccionador, Graham Potter, en la previa del choque: "Ha tenido una buena semana, está disponible. Pero tenemos que ser cautelosos con él porque ha estado de baja un tiempo", aseguró. Uno de los principales argumentos ofensivos de Suecia, junto a un Viktor Gyökeres ausente por lesión, empezaría el partido desde el banquillo.
Tuvo una pretemporada limitada, pues dedicó la mayor parte de ella a forzar su traspaso a Anfield, y sufrió varias lesiones leves durante el camino. Regresó al equipo para la dura derrota ante el Manchester City tras varias semanas de baja por unas molestias en los aductores, pero no sumó ni un minuto.
"No está preparado para jugar dos partidos completos de 90 minutos. Tenemos que esperar a mañana para ver cómo evoluciona", añadió el extécnico del West Ham en la previa. Al final, el ex del Newcastle jugó algo más de media hora.
