Haaland vuelve a la selección como rey del triplete

El noruego se une a la concentración de su selección tras celebrar Liga de Campeones con el City "Es importante que descanse y que asimile la euforia por haber hecho algo grande con sus compañeros de equipo durante diez u once meses. Debes poder relajarte 48 horas o lo que sea"

El delantero del Manchester City Erling Braut Haaland se reincorporó este martes a la concentración de la selección noruega con vistas a los próximos compromisos clasificatorios para la Eurocopa 2024, después de participar en las celebraciones por el triunfo de su club en la Liga de Campeones el pasado sábado.

La estrella noruega, que contaba con permiso para unirse más tarde a sus compañeros, aterrizó hacia las 13.50 GMT en el aeropuerto de Oslo en un avión privado con su novia y sus amigos.

Noruega, que está encuadrada en el mismo grupo que España, afronta este sábado contra Escocia y el martes frente a Chipre, ambos en casa, dos compromisos importantes para subir posiciones en el grupo A, donde es tercera con un solo punto en dos encuentros, por detrás de España (3) y Escocia (6).

El concurso de Haaland, ausente en la derrota contra España y el empate en Georgia por lesión, se antoja fundamental para las esperanzas noruegas, pero el seleccionador Ståle Solbakken entiende que la estrella del City se haya ausentado dos días para festejar con sus compañeros.

"Es importante que descanse y que asimile la euforia por haber hecho algo grande con sus compañeros de equipo durante diez u once meses. Debes poder relajarte 48 horas o lo que sea", dijo hoy en rueda de prensa el técnico noruego en alusión a que el delantero viajó con el resto de su equipo para celebrar el triunfo en Ibiza (España).

Solbakken se mostró comprensivo con Haaland y admitió que no va a soltarle un discurso "en plan Al Pacino" en "Any Given Sunday" (Un domingo cualquiera) para motivarle de cara al sábado, sino que se trata de "sentido común".

"Descansar, dormir y entrenamiento táctico. Tengo que respetar que quizás debamos darle un giro distinto a que si fuera otro jugador, viendo por lo que ha pasado", afirmó.

Solbakken no tiene sin embargo dudas de su delantero estrella: "Estoy seguro de que estará listo".