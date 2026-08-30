El aviso de Haaland sin Guardiola: "Debemos confiar en el sistema y en Enzo"

Para los más escépticos o los que son de duda fácil, Erling Haaland se encargó de disipar cualquier tipo de duda este viernes con su notable (quizás se queda corto) actuación ante el Crystal Palace. El delantero noruego volvió a ser determinante para los suyos con un doblete que permitió a los 'citizens' sumar de nuevo los tres puntos y permanecer en lo más alto de la clasificación.

Suyo fue el primer gol y también se encargó de sellar la goleada con el cuarto tanto del City. Y la idea con Haaland sigue siendo la misma: dentro del área no tiene rival. Puede estar más o menos acertado, puede desaparecer o aislarse en la punta de ataque, sin embargo, mantiene, como era esperable, un olfato goleador que pocos tienen en el panorama actual.

Lo cierto es que es la primera vez esta temporada que consigue perforar la portería contraria. Antes, se había quedado a cero en la Community Shield que el Manchester City perdió contra el Arsenal y en el estreno de la Premier League de esta temporada, en la victoria de los suyos contra el Bournemouth. Y ya había algunas voces señalando este rendimiento del delantero noruego...

Pero a la tercera fue la vencida. Haaland estrenó su cuenta particular con un doblete y acalló a todos los críticos. Además, de esta manera, el internacional con Noruega, que fue todo un referente para su selección este verano en el Mundial, demostró que también se está adaptando a la nueva idea (aunque debería ser bastante continuista respecto a Guardiola) de Enzo Maresca.

En ese sentido, tras la victoria ante el Crystal Palace, el delantero noruego lanzó un mensaje de ambición de cara al futuro y dejó claro que el equipo todavía tiene margen de mejora: "Hay que seguir jugando juntos y descubrir dónde rendimos mejor y cómo debemos jugar. Tenemos muchos jugadores muy buenos y tenemos que encontrar la manera de encajarlos a todos".

Haaland, ante el Crystal Palace / Europa Press

Además, explicó que el equipo continúa adaptándose y conociendo a Maresca como entrenador: "Jugamos bien. Tenemos un nuevo entrenador y todo eso, pero la mayoría de nosotros llevamos jugando juntos bastante tiempo. Sabemos lo que tenemos que hacer y debemos confiar en el sistema y en Enzo, en lo que quiere que hagamos".

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Ahora, el reto para Haaland y para el propio Manchester City será mantener este nivel en los próximos partidos y confirmar que este doblete no ha sido cuestión de un día. El noruego ya ha dado el primer paso y, una temporada más, sigue siendo una de las principales armas de los 'citizens' para pelear por todos los objetivos esta campaña.