El Haaland que está por venir: "Querrían que hablara de mí... No voy a caer en eso"

Tenemos que hablar de Erling Braut Haaland (Leeds, 2000). Se echó, literalmente, su selección a sus espaldas y es uno de los culpables - sino el mayor - de que Noruega vuelva a una Copa del Mundo 28 años después. ¿Que Italia se aferraba a un milagro y debía ganar a los escandinavos por una diferencia de nueve goles para esquivar la repesca? Pues el 'Cyborg' respondería con un doblete. Cortita y al pie. Con esas dos dianas alcanzó la friolera de 16 en los ocho encuentros disputados en esta fase de clasificación.

Será la cuarta presencia mundialista de la selección dirigida por Ståle Solbakken desde 2020. Fíjense si había llovido que la última vez que Noruega participó en un Mundial, Erling aún no había nacido. Fue en Francia 1998, edición en la que cayó en los octavos de final. Cuatro años antes, en Estados Unidos 94', se despidó en fase de grupos. Su debut se dio en Francia 1938, donde no pasó de los octavos.

Parece mentira, pero será el primer gran torneo a nivel de selecciones que disputarán Haaland, Sorloth, Odegaard - ahora lesionado - y compañía. Una generación dorada que intentó sin éxito la clasificación para la Eurocopa 2020 - quedándose en las 'semis' del playoff ante Serbia -, el Mundial de Qatar 2022 - fue tercera en su grupo, con un Haaland ausente por lesión - y la Euro 2024 - acabó tercera en el grupo de España -.

Haaland celebra la clasificación de Noruega para el Mundial 2026 / AP

'Cyborg'

A la cuarta fue a la vencida para una Noruega que firmó una fase de clasificación impoluta: pleno de triunfos, 37 goles a favor y solo cinco en contra. Y para un insaciable Haaland. Lo suyo es de otro planeta: 16 goles en la fase de clasificación (promedia dos por partido), 32 tantos entre club y selección y, por último - pero no por ello menos importante - 55 dianas en 48 apariciones con Noruega. Entremos en detalle: 20 duelos (1.694 minutos) y un gol cada 48.4 minutos. Brutal.

Igualó a Kylian Mbappé y superó a Wayne Rooney (53) con esos 55 goles en partidos internacionales. Lo hizo, además, con menos encuentros disputados (48): el francés lo logró en 94 y el inglés en 120. Cabe recordar que solo estamos en noviembre y suma 19 dianas con el Manchester City. En el horizonte, las 52 que convirtió en su curso debut en Mánchester.

Como su padre

En aquella Noruega que participó en la Copa del Mundo de 1994 figuraba Alf-Inge Håland, exfutbolista y padre de Erling. Había debutado con la absoluta en un amistoso frente a Costa Rica en enero de ese mismo año y apenas disputó dos encuentros en el torneo, pues el combinado escandinavo no alcanzó los octavos de final.

El 25 de abril de 2001, cuatro días después de la recordada entrada de Roy Keane, jugó contra Bulgaria su último partido como internacional. Se apuntó un total de 34 encuentros con una Noruega a la que fue citado por su muy buen nivel en el Nottingham Forest, el Leeds United y en el Manchester City. Y ahí es donde puede sacar pecho el '9' del City, que le superó hace tiempo y está a dos partidos de llegar a los 50.

Erling, transparente

Se le vio tranquilo en la previa. No tenía presión alguna. Sacó su lado más humorístico para recordar sus últimas dos visitas al legendario San Siro: "Estuve allí como espectador, una vez para un partido del Milan y otra para un concierto de Coldplay en 2017. Disfruté más la segunda". "Definitivamente siento la responsabilidad en este momento, sé que el éxito del equipo recae sobre mis hombros. Noruega nunca ha jugado en una Copa del Mundo en mi vida y ahora tenemos la oportunidad de llegar allí. Es increíblemente emotivo, especialmente para mi padre, que estuvo en el campo en Estados Unidos en 1994”, aseguró, consciente de la magnitud de la cita.

Derrochó, asimismo, humildad al ser preguntado si se consideraba el mejor delantero del mundo: "Me imaginaba que querrían que hablara de mí mismo de cierta manera... No voy a caer en eso. Simplemente me centro en mi trabajo, que es marcar tantos goles como sea posible". No hay otro como él.