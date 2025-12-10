Haaland se pronuncia sobre su futuro: "Es el mejor lugar para jugar al fútbol"

El Manchester City visita esta noche (21:00h) el Santiago Bernabéu con el objetivo de sumar tres puntos en la Champions League y, al mismo tiempo, complicar aún más la situación de Xabi Alonso y su Real Madrid. En este contexto, Erling Haaland se perfila como una pieza clave para las aspiraciones de los ‘citizens’ en el feudo blanco. Antes del enfrentamiento, el delantero noruego concedió una entrevista a The Rest Is Football, en la que repasó la actualidad del fútbol, su fichaje por el City y su futuro.

Para empezar, el internacional noruego explicó por qué no utiliza guantes al jugar a pesar del frío. "Me gusta el estilo clásico, ya sabes. Es bonito. Y además, nunca me ves jugar con guantes. Es porque mi padre me pegaría si lo hiciera. Así que también soy un poco clásico", indicó.

Erling Haaland apunta a ser protagonista en uno de los platos fuertes de la jornada 6 de la Champions League / EFE

Además, reveló los entresijos de su fichaje por el City, un traspaso que se concretó dejando atrás las propuestas de otros clubes interesados: "Guardiola me llamó. Fue una conversación agradable. Me dijo que podría marcar muchos goles con él. En Noruega vemos la Premier. Cuando me llamó Guardiola no dudé, al final creo que está saliendo bien. Y creo que el timing es muy importante. Al llegar al City, necesitaban un delantero. También me motivó demostrar que el equipo de Pep también puede ser directo, no solo pasando el balón".

En las últimas semanas, se han visto varios casos de jugadores molestos por ser sustituidos. Sin embargo, Haaland asegura "que lo último que haría sería demostrarle a alguien que estoy cabreado por ser sustituido”. "Seamos sinceros, cuando marqué cinco goles contra el Leipzig, claro que quería marcar seis. Pero creo que sería una gran falta de respeto para el jugador que entra por mí si saliera enfadado", apuntó.

La máquina Haaland alcanza los 100 goles en Premier League / Perform

Por otra parte, también se pronunció sobre su futuro, que todo apunta que pasa durante años por el Manchester City: "Estoy tranquilo, concentrado y muy feliz aquí, así que es un lugar realmente bueno para desarrollarme y, al final, Inglaterra es un país futbolístico, y creo que es el mejor lugar para jugar al fútbol. Quiero ser parte de esto“.

Asimismo, el noruego se deshizo en elogios hacia Pep Guardiola, a quien considera un genio. “Creo que es una especie de genio, pero lo que me sorprendió es su trabajo duro. Trabaja más duro que todos. Es el que más trabaja en el club. Es el primero en llegar, el último en irse, y creo que eso también es lo que lo ha llevado tan lejos, gracias a su trabajo diario. Es dedicación, es motivación y también es una forma intensa de ver el fútbol y trabajar con él. Eso es lo principal”, admitió.

Por último, confesó su enorme pasión por el fútbol. “Sí, soy aficionado al fútbol, así que veo todo tipo de fútbol. El otro día mientras cenábamos y miré si había algún partido. Juegan el Manchester United y el West Ham. Vamos a ponerlo. Mi esposa me dijo: ‘Estoy harta del fútbol. Lo vemos todo el tiempo’. Y yo le dije: ‘Sí, por eso estamos aquí’“, concluyó.